Altwarmbüchen

Der Corona-Lockdown macht es gerade nicht einfach passende Freizeitaktivitäten zu finden, die noch erlaubt sind. Auch der Tagesausflug in den Harz hat sich in dieser Woche als falsche Idee erwiesen – zu viele wollten den ersten Schnee genießen. Es kam zu Staus und Menschenansammlungen – und genau diese sollen dem Infektionsschutz zuliebe ja gerade nicht entstehen.

Der Lockdown schränkt die Freizeitaktivitäten kräftig ein – aber ein Spaziergang am Altwarmbüchener See ist nicht verboten. Und der lohnt sich bei diesem Wetter so richtig.

Manchmal muss man aber gar nicht in die Ferne schweifen, denn nicht nur sprichwörtlich liegt das Gute manchmal nah: Der Altwarmbüchener See ist dieser Tage ein echter Hingucker. Bei frostigen Temperaturen und Sonnenschein lohnt sich der Spaziergang auf dem Rundweg. Teils auf Isernhagener Gemeindegebiet, teils auf Hannovers Stadtgebiet gelegen, nutzen zahlreiche Bürger die Gelegenheit, um zu joggen, Fahrrad zu fahren oder die Kinder mit der Schaufel in den Strandbereichen spielen zu lassen. Und auch der Hobbyfotograf kommt bei imposanten Spiegelungen voll auf seine Kosten. Wer also noch nicht weiß, wie er den Silvesternachmittag oder den Neujahrstag verbringen möchte: Der Parkplatz an der Seestraße ist nicht so voll wie im Harz – und genügend Platz, um sich auf Mindestabstand zu anderen zu halten, gibt es in Altwarmbüchen allemal.

Von Carina Bahl