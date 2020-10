Isernhagen F.B

Lüften – darauf sollen die Schulen nach den Herbstferien vor allem setzen, um Infektionen mit dem Coronavirus entgegenzuwirken. Auch wenn die kalte Jahreszeit mit Riesenschritten naht. Die Altenburger Lüftungsfirma Schulz & Berger hat sich Gedanken gemacht und einen Luftreiniger entwickelt, der gegen die Coronaviren helfen soll. Maßgeblich an dem Vorhaben beteiligt war der promovierte Mikrobiologe Thomas Missel aus Isernhagen F.B.

Missel : Luftreiniger hilft, Gefährdungspotenzial zu minimieren

Die Funktion des neuen Luftreinigers ist einfach: Die mit Aerosolen belastete Luft wird im oberen Bereich der Anlage von allen Seiten angesaugt und über einen Vorfilter zunächst von grobem Staub und Fasern gereinigt. Im Anschluss wird die Luft durch einen Hepa-Filter, der auch in Staubsaugern eingesetzt wird, gereinigt. Die wieder ausgestoßene Luft bildet zudem einen Luftschleier. „Das schützt effektiv gegen Husten- und Niesaerosole“, sagt Missel. Der Luftreiniger soll so helfen, das Gefährdungspotenzial in Räumen mit vielen Menschen zu minimieren. Im besten Fall können die Fenster dann geschlossen bleiben.

Bevor die Altenburger Firma den Reiniger entwickelte, war es Missels Aufgabe, ein Anforderungsprofil an das Gerät zu erarbeiten. Dabei widmete er sich unter anderem den Fragen, welche Tröpfchen Menschen ausatmen und was ein Luftschleier alles abhalten muss. Zudem kümmerte sich der 55-Jährige um die Analyse der Messergebnisse bei einem ersten Test des Luftreinigers an einem Gymnasium in Altenburg. „Viren lassen sich direkt aber nicht messen“, sagt Missel. Aus diesem Grund hat er die Staubpartikel, die ebenfalls Bakterien und Viren tragen, in seinem Labor mikrobiologisch untersucht. Noch will er die Ergebnisse nicht verraten. Wie der Test ausgefallen ist, gibt das Unternehmen erst in der nächsten Woche bekannt.

Luftreiniger auch etwas für Isernhagen

Der Mikrobiologe könnte sich vorstellen, dass der neue Luftreiniger auch etwas für die Schulen, Behörden und Ämter in seiner Heimatgemeinde Isernhagen ist. „Es gibt überall einen Bedarf an Luftreinigungsmaßnahmen, um den Infektionsdruck zu senken“, sagt Missel. Denn gerade jetzt in der kalten Jahreszeit steige auch die Anzahl der Erkrankten. Neben der Gefahr, sich mit Corona zu infizieren, macht die Grippe vielen zu schaffen. „Man redet immer davon, dass Lehrer durch Grippe ausfallen“, sagt Missel. „Mit dem Luftreiniger könnte man das eindämmen.“ Auch wenn diese in der Anschaffung nicht günstig seien, auf lange Sicht, da ist sich er 55-Jährige sicher, rechne sich diese Ausgabe. „Es ist eine Investition in die Zukunft“, sagt er. „Ein solches Virus kann immer wieder kommen.“

Der Mikrobiologe bietet aber auch eine wissenschaftliche Beratung an. „Schulen können sich gern bei mir melden“, sagt Missel. Gemeinsam würde er mit den Vertretern der Schule dann über Grundsätzliches zur Lufthygiene sprechen sowie ihnen Tipps geben. Erreichbar ist Thomas Missel unter Telefon (05139) 9599259.

Von Lisa Höfel