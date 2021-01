Isernhagen

Der bundesweite Lockdown zeigt in der Gemeinde Isernhagen noch keine Wirkung: Am Freitag vermeldete die Region Hannover erneut einen Anstieg der Infektionszahlen. 106 Isernhagener sind demnach aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 haben sich somit 439 Menschen im Gemeindegebiet mit Covid-19 angesteckt.

Auch der Inzidenzwert, der die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen gerechnet auf 100.000 Einwohner angibt, stieg weiter an: Mit 275,1 vermeldete das Gesundheitsamt für Isernhagen den höchsten Wert in der Region. Mit Ausgangssperren oder anderen weiteren Einschränkungen brauchen die Isernhagener jedoch vorerst nicht zu rechnen. Diese drohen nur bei einem Inzidenzwert über 200 für die Region Hannover. Der Inzidenzwert für die ganze Region lag am Freitag jedoch noch bei 156,9.

Corona-Hotspot im Seniorenpflegeheim in Isernhagen N.B.

Ein Grund für die steigenden Infektionszahlen ist ein größerer Corona-Ausbruch im Dana-Pflegeheim in Isernhagen N.B. Dort sind laut Region inzwischen 35 Bewohner und neun Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Einen weiteren Hotspot habe das Gesundheitsamt aktuell im Gemeindegebiet nicht ausgemacht. Die weiteren Infektionszahlen seien auf Ansteckungen im privaten Bereich zurückzuführen.

Sieben Isernhagener sind gestorben

Seit Ausbruch der Pandemie sind sieben Isernhagener an oder mit Corona gestorben. In der vergangenen Woche habe es einen Todesfall gegeben, teilte die Region auf Anfrage mit.

Von Carina Bahl