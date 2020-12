Isernhagen H.B

Seit Beginn dieser Woche ist die Pflicht, am Präsenzunterricht in den Schulen teilzunehmen, für Schüler in ganz Niedersachsen aufgehoben. Zwei Jahrgänge der Grundschule Isernhagen H.B. gehen nun aber ohnehin früher in die Weihnachtsferien: Am Montag stellte sich heraus, dass es im Kollegium der Grundschule drei bestätigte Corona-Fälle gibt, wie die Gemeinde Isernhagen mitteilt. Die Betroffenen hätten zuvor Kontakt mit Schülern der ersten und zweiten Klassen gehabt. Diese wurden laut Gemeindeverwaltung von der Schule nach Hause geschickt.

Von Carina Bahl