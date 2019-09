Dannenberg

Sandsäcke stapeln, während andere am Badesee den wohl letzten heißen Tag des Jahres genießt: Insgesamt 123 Mitglieder der Feuerwehren aus Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen und der Wedemark haben am Wochenende im Landkreis Lüchow-Dannenberg für den Hochwassereinsatz geübt. Bei Temperaturen bis 33 Grad Celsius kamen die Ehrenamtlichen dabei mächtig ins Schwitzen.

Einsatzlage : Der Deich droht wegzurutschen

Bei der Großübung wurde das Verhalten bei Katastrophenalarm an der Jeetzel trainiert. Das Szenario, dem sich die Freiwilligen stellen mussten, war bedrohlich: Nach langanhaltenden Regenfällen, so die Einsatzlage, drohen Wassermassen den in die Jahre gekommenen Deich zu überspülen, an manchen Stellen sickert das Wasser bereits durch das Bollwerk. Der Deich droht wegzurutschen. Der Landrat des Landkreises Lüchow-Dannenberg ruft den Katastrophenalarm für das Kreisgebiet aus. Über die Polizeidirektion Lüneburg wird für den Einsatzabschnitt Dannenberg die Regionsfeuerwehrbereitschaft 5 ( Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen, Wedemark) zugeteilt.

Deichläufer suchen undichte Stellen

Die 123 Einsatzkräfte aus den vier Nordkommunen der Region Hannover waren mit 28 Fahrzeugen bereits am Freitag im angeblichen Hochwassergebiet angekommen. Sie übernachteten in einer Sporthalle. Für sie galt es, bei heißem Sommerwetter Sandsäcke zu befüllen und zu verlegen, den Deich auszuleuchten und für die Verpflegung der eigenen Einsatzkräfte zu sorgen. Ferner sah der Auftrag vor, dass Deichläufer regelmäßig den Deich kontrollieren und Sickerstellen mit Stäbchen markieren.

Feuerwehrleute füllen 1000 Sandsäcke

Holger Bauer, Fachberater der Regionsfeuerwehr Hannover für Hochwasser und Deichverteidigung, ergänzte den Einsatzstab. Er konnte Tipps zur benötigten Mengen an Säcken und Sand geben und überwachte auch das Verlegen. Während der Übung füllten die Feuerwehrleute 1000 Sandsäcke mit insgesamt etwa 15 Kubikmetern Sand. Im Anschluss wurde der korrekte Verbau am Deich geübt. Dabei lernten die Ehrenamtlichen beispielsweise, wie wichtig es ist, die Sandsäcke vernünftig auf den Paletten zu stapeln – sonst kann die rund 1,5 Tonnen schwere Ladung beim Transport zum Einsatzort schnell wieder herunterrutschen.

Im realen Einsatz kann eine solche Zahl von Einsatzkräften im Optimalfall pro Stunde 200 Meter Deich um einen halben Meter erhöhen. Ob das gelingt, hängt aber auch von der Wetterlage ab: Während der Übung am Wochenende zeigte sich, dass die Einsatzkräfte bei der schweißtreibenden Arbeit regelmäßig ausgetauscht werden müssen, um pausieren zu können.

Dannenberger kennen sich aus mit Deichverteidigung

Erstellt worden war die Lage unter anderem von Stefan Schmidt, Bereitschaftsführer der Kreisfeuerwehrbereitschaft 2 des Landkreises Lüchow-Dannenberg, und Thomas Schmidt, dem Ortsbrandmeister der Feuerwehr Dannenberg. Zusammen mit sieben Einsatzkräften der Ortsfeuerwehr Dannenberg, die alle über langjährige Erfahrung in der Deichverteidigung verfügen, begleiteten sie die Übung. Sie konnten viel Wissen über die richtige Befüllung der Säcke, den Transport und den Verbau auf dem Deich vermitteln.

Regionsfeuerwehr hilft regelmäßig in anderen Landkreisen

Die fünf hannoverschen Regionsfeuerwehrbereitschaften werden regelmäßig von anderen Landkreisen zur Unterstützung angefordert – beispielsweise beim Moorbrand in Meppen oder beim Hochwassereinsatz im Landkreis Hildesheim Einmal im Jahr wird deshalb die Bewältigung größere Einsatzlagen innerhalb der Bereitschaftsstruktur geübt. Der Landkreis Lüchow-Dannenberg hatte zuletzt im Jahr 2013 wegen Hochwassers Katastrophenalarm ausgelöst.

