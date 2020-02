Fehlende Absprache: Stadtfest und Gewerbeschau machen sich Konkurrenz

Großburgwedel/Wettmar

Die Burgwedeler feiern gern: Aber in diesem Jahr werden sie am zweiten Septemberwochenende vor eine schwere Wahl gestellt. Wollen sie lieber in Großburgwedel auf dem Stadtfest feiern oder zur Gewerbeschau nach Wettmar fahren? Denn: Die Gewerbetreibenden aus den beiden Orten laden für Sonntag, 13. September, zu ihren großen Festen ein. Beide Veranstalter hoffen, durch den an dem Tag stattfindenden Entdeckertag der Region zusätzliche Gäste anzulocken.

IGK und IWU sprechen Termine nicht ab

Augenscheinlich ist die Terminabsprache zwischen der Interessengemeinschaft Großburgwedeler Kaufleute (IGK) und der Interessengemeinschaft der Wettmarer Unternehmen (IWU) nicht optimal gelaufen. Beide Veranstaltungen auf den gleichen Tag zu legen, könnte dazu führen, dass sie sich gegenseitig die Besucher wegnehmen. Die Verschiebung eines der Feste könnte aber schwierig werden, da die Planungen bereits in vollem Gange sind.

IGK-Vorsitzender Stefan Müller verweist darauf hin, dass das Datum für das diesjährige Stadtfest seit November auf der Homepage seines Vereins veröffentlicht ist. „Der Termin steht fest.“ Dass die IWU ihre zweite Gewerbeschau – die erste gab es im August 2018 – am gleichen Tag plant, wertet er als „Fauxpas“. Es sei „doof gelaufen“. Gleichwohl sieht der IGK-Vorsitzende keine Nachteile für das beliebte und seit mehr als vier Jahrzehnten stattfindende Stadtfest. Vielmehr dürfte laut Müller die IWU dadurch Probleme bekommen.

Shuttle-Service zwischen Stadtfest und Gewerbeschau

Müller versichert, der Wettmarer Interessengemeinschaft keine Steine in den Weg legen zu wollen. Aber: „Die gebuchten Bands stehen an einem anderen Tag nicht zur Verfügung“, betont Müller. An so einer großen Veranstaltung hänge ein großer Rattenschwanz. Eine Verschiebung sei nicht möglich. Dennoch wolle er der IWU gern entgegenkommen. Deshalb schlägt er einen Shuttle-Service vor, der zwischen beiden Veranstaltungen pendele. Dieser Vorschlag sei aber noch nicht mit seinen Vorstandskollegen abgestimmt.

Karl-Heinz Schridde, Organisator des IGK-Stadtfestes und ehemaliger IGK-Vorsitzender sieht es entspannt. „Die IWU Gewerbeschau wird uns die Besucher nicht klauen“, sagt Schridde, der das Fest bereits seit 18 Jahren organisiert, aus Erfahrung. „Mindestens die Hälfte aller Besucher kommen von außerhalb.“ Allerdings findet der Organisator auch deutliche Worte. „Den Termin des Stadtfestes nicht auf dem Schirm zu haben, das ist fahrlässig. Manche Menschen laufen blind durch die Stadt.“

Auch Schridde lehnt eine Verschiebung des Stadtfestes ab. Das Fest orientiere sich an Großveranstaltungen in der Umgebung, sodass sie mit diesen nicht kollidieren, wie beispielsweise mit dem Stadtfest in Burgdorf. Damit sich Feste und Schauen künftig keine Konkurrenz machen, schlägt Schridde vor, dass Burgwedels Wirtschaftsförderin Anja Hansch in Zukunft die Termine koordiniert und kommuniziert.

IWU-Vorstand stimmt weiteres Vorgehen ab

Indes will IWU-Chef Björn Reschke diese Woche noch den Vorstand zusammentrommeln, um das weitere Vorgehen abzustimmen. „Das ist jetzt eine blöde Situation“, gibt Reschke zu, weil die IGK auf ihren Termin poche. Gleichwohl müsse zeitnah eine Lösung her. Die umfangreichen Planungen seien bereits weit vorgeschritten. Im Boot seien Caterer, Sponsor, Heimat und Oldtimerverein. „Und Anträge an die Region sowie Stadt Burgwedel sind auch schon raus.“

Zu der Überschneidung beider Veranstaltungen kam es, weil die Region beim Straßenfest im vergangenen Jahr der IWU angeboten hatte, sich am Entdeckertag zu beteiligen. „Der Vorschlag kam positiv an“, sagt Reschke. Zu dem Zeitpunkt habe er nichts von dem Termin des Stadtfestes gewusst, gesteht Reschke. Erst bei einem Telefonat mit IGK-Chef Müller in der vergangenen Woche hatte Reschke davon erfahren. „Was nun aus unserer Gewerbeschau werden soll, das muss der Vorstand klären.“

