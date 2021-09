Großburgwedel

Die Arbeitslosigkeit in Burgwedel ist im August wie in der Region Hannover gestiegen. Dafür sind die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr weiterhin erfreulich. „Die starke Nachfrage nach neuen Mitarbeitenden in den Unternehmen hält an“, sagt Heike Döpke, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hannover, mit Blick auf die Region.

Der leichte Anstieg der Arbeitslosigkeit sei hingegen jedes Jahr mit dem Ende der Schulzeit beziehungsweise der Ausbildung zu erwarten. Viele Jugendliche suchten dabei nach einem Anschluss in ihrer Karriere. „Es ist zu erwarten, dass deren Arbeitslosigkeit nur von kurzer Dauer sein wird“, sagt Döpke.

Zahl der Arbeitssuchenden steigt um 16 Personen

Im Geschäftsstellenbezirk Burgwedel, der auch die Wedemark und Isernhagen abdeckt, stieg die Zahl der Arbeitssuchenden von Juli auf August um 16 auf 1623 Personen. Dabei meldeten sich 360 Personen arbeitslos, 22 weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 351 ihre Arbeitslosigkeit. Betrug die Arbeitslosenquote im August 2020 noch 4,9 Prozent, liegt sie jetzt bei 4,2 Prozent. Im Juli belief sie sich noch auf 4,1.

Weiterhin haben Burgwedel, Isernhagen und die Wedemark die niedrigste Arbeitslosenquote in der Region. Der Bezirk verzeichnet nach Garbsen und Neustadt den stärksten Rückgang der Arbeitslosenzahlen um 13,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Zahl der Arbeitsstellen sinkt um 78

Insgesamt gab es seit Jahresbeginn 2543 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 248 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dem gegenüber stehen 2595 Abmeldungen von Arbeitslosen. Doch auch beim Angebot an Arbeitsstellen verzeichnet die Agentur für Arbeit einen leichten Rückgang. Der Bestand an Arbeitsstellen ist im August um 78 auf 1063 gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es aber 377 Arbeitsstellen mehr. 207 neue Stellen meldeten Arbeitgeber im August, das sind 37 mehr als vor einem Jahr. Seit Januar gingen insgesamt 1666 Jobs ein, das ist ein Plus von 476 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Von Alina Stillahn