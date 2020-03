Burgwedel/Isernhagen/Wedemark

„Bitte sprechen Sie nur in Notfällen vor!“ Mit diesem dringenden Appell hat sich am Freitagmittag die Jobcenter-Geschäftsstelle in Großburgwedel an die Öffentlichkeit gewandt. Der Standort ist auch für Isernhagen und die Wedemark zuständig.

„Nur in Notfällen ins Jobcenter kommen“

„Wir bitten darum, nur in dringenden finanziellen Notfällen ins Jobcenter zu kommen. Alle anderen Angelegenheiten können wir telefonisch oder per E-Mail klären“, heißt es in der Mitteilung. Für Fragen zu Geldleistungen gibt es die Telefonummer (05139) 9942-62. Für Fragen zur Arbeitsförderung ist die Nummer (05139) 9942-69 die richtige. Die E-Mail-Adresse lautet jobcenter-region-hannover.burgwedel@jobcenter-ge.de. Alle aktuellen Informationen finden Betroffene unter www.jobcenter-region-hannover.de.

„Wir bitten darum, alle Anträge und Mitteilungen per E-Mail, Post oder online zu schicken. Das Jobcenter stellt sicher, dass Sie Ihr Geld erhalten“, versichert Jobcenter-Sprecher Lasko Werner. Alle Beratungstermine bis einschließlich 17. April sind abgesagt. Wer eine Einladung zum Beratungsgespräch in diesem Zeitraum erhalten hat, wird gebeten, nicht im Jobcenter vorzusprechen. Eine Absage ist nicht erforderlich.

