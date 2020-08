Burgwedel/Isernhagen

Auf einer Fläche von 15 Hektar hinter und neben Rossmann und Fiege will die Stadt Burgwedel das Gewerbegebiet VIII entwickeln. Viele Anwohner der Burgwedeler Straße/L 381 im benachbarten Isernhagen H.B. sorgen sich, dass das die Verkehrsbelastung auf ihrer Ortsdurchfahrt weiter anschwellen lassen wird. CDU-Vertreter aus Burgwedel und Isernhagen haben sich nun zum Ziel gesetzt, dies möglichst zu verhindern.

CDU : Auch Sorgen der Anlieger in Nachbargemeinde beachten

Bei einem Treffen waren sich die Parteichefs Rainer Fredermann und Tim Mithöfer sowie die Fraktionsvorsitzenden Michael Kranz und Tim Mithöfer einig: Der Verkehr aufgrund der zusätzlichen Betriebe im neuen Gewerbegebiet soll die Isernhagener Bürger möglichst wenig belasten. Die Sorgen von Anliegern seien immer zu beachten – auch wenn diese in der Nachbargemeinde wohnten, so die CDU.

So will sich die CDU Burgwedel dafür starkmachen, dass keine neuen Frequenzbringer wie beispielsweise Logistikbetriebe angesiedelt werden. Zusätzlich erweitert werden soll das Gewerbegebiet VIII in absehbarer Zeit nicht mehr.

Schilder sollen für Weg zur A 7 werben

Als weitere Maßnahme bringt die CDU Burgwedel eine aktive Verkehrsleitung in die Planung ein: Schilder an der Einmündung auf die L 381 sollen Fahrer auffordern, links in Richtung A 7 abzubiegen statt rechts in Richtung H.B. Begleitet werden soll dies von betriebsinternen Maßnahmen. Die Firmen Rossmann und Fiege sowie die sich neu ansiedelnden Unternehmen sollen eigene Fahrer und Subunternehmer dazu anhalten, direkt die nahe Autobahn anzusteuern.

Von Frank Walter