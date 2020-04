Corona bremst die Fahrschulen komplett aus

Isernhagen/Burgwedel

Während manch findiger Gastronom mittlerweile Essen liefert oder zum Abholen anbietet, geht bei den Fahrschulen in Burgwedel und Isernhagen gar nichts. Die Allgemeinverfügung des Niedersächsischen Sozialministeriums trifft sie mit voller Wucht. Das Tätigkeitsverbot bedeutet eine Zwangspause bis vorerst einschließlich 18. April.

In Niedersachsen gibt es etwa 1250 Fahrschulen, in denen etwa 3500 Fahrlehrer tätig sind. Hinzu kommen zahlreiche Bürokräfte. „Ich genieße die freie Zeit. So viel hat man sonst nicht davon“, sagt Olaf Klinke. Seit 1991 gibt es die gleichnamige Fahrschule in Altwarmbüchen, seit 2017 eine Filiale in Burgdorf. Der Vater zweier kleiner Töchter macht aus der Not eine Tugend. Zusätzlich nutzt er die freie Zeit möglichst effektiv: den Fahrschulcomputer auf den neuesten Stand bringen, die Fahrschulräume aufhübschen, die Buchhaltung machen. Zudem bemüht er sich, auf die Homepage der N-Bank zu kommen, um die finanziellen Hilfeleistungen zu beantragen. „Das könnte die Verluste ein wenig ausgleichen“, hofft er: „Wir leben von dem, was wir bis zum 16. März erwirtschaftet haben.“

Fahrschüler fragen nach Terminen

Von Verunsicherung sei bei den Fahrschülern auch in der Woche vor der Anordnung, den Betrieb einzustellen, kaum etwas zu spüren gewesen. „Erst, als der Corona-Verdacht im Schulzentrum ins Gespräch kam, haben einige abgesagt.“ Da hatte Klinke bereits entschieden, zumindest die Theorie vorerst auszusetzen. „90 Minuten in einem Raum, ohne die anderthalb Meter Sicherheitsabstand einhalten zu können, das wäre nicht gegangen.“ Dann kam der Stillstand.

Und trotzdem klingelt das Telefon. „Gerade heute hat wieder jemand angerufen, wann er denn fahren könne.“ Die Motorradsaison hat begonnen, alle stehen in den Startlöchern. „Wir suchen seit einem halben Jahr noch einen Kollegen, der uns verstärken kann.“ Wenn es wieder losgehe, werde nicht jeder gleich Praxisstunden bekommen, der sie haben möchte. „Erst sind die dran, die kurz vor der Prüfung sind. Irgendwie muss man ja sortieren.“

Auch Ralf Austen ist einer der Betroffenen. Drei Fahrlehrer und drei Bürokräfte gehören zu seiner Fahrschule in Burgwedel. „Ich habe die jetzt über 20 Jahre, und es ging die ganze Zeit bergauf. Aber jetzt geht es einfach nur ums Überleben.“ Für die Festangestellten hat er Kurzarbeit angemeldet und hofft nun auf die angekündigte Unterstützung durch Land und Bund. „Ausgleichen wird das unsere Verluste nicht, aber zumindest ein wenig helfen.“ Er setzt darauf, dass er und seine Berufskollegen am 20. April wieder loslegen können. „Wenn nicht, wird das einigen das Genick brechen“, sagt er.

Tätigkeitsverbot bedroht Existenzen

Im Motorsportbereich sei es ähnlich. „Da werden Rennen nicht gefahren, obwohl die Strecken bereits bezahlt sind“, sagt er. Auch wenn der Begriff Corona bereits in aller Munde war, sei die Anordnung, von jetzt auf gleich den Fahrschulbetrieb einzustellen, für ihn doch recht unvermittelt gekommen. „Wir hatten zwar gedacht, dass wir eventuell den Theorieunterricht anders organisieren müssen.“ Dass aber sogar Prüfer die Fahrten abbrachen, hätte er nicht für möglich gehalten.

Theorieunterricht via Webcam und E-Learning? Das sei keine Alternative, meint Austen. Zum einen müsste dafür mehr Personal vorgehalten werden. Zum anderen ergäben sich aus einer – wenn auch nur für kurze Zeit – solcherart auf die Theorie fokussierten Ausbildung weitere Probleme. „Dann haben alle ihre Theorie bestanden und wollen fahren – und dann wird es eng mit den Fahrlehrern.“ Der Fachkräftemangel sei auch in seinem Beruf angekommen. „Den macht man nur, wenn man gerne mit Menschen arbeitet. Das hat nichts mit ein wenig Spazierenfahren zu tun. Wir sind häufig Pädagogen und Psychologen gleichzeitig.“

Fahrlehrer sind noch Mangelware

E-Learning werde auch vom Verband kritisch gesehen, bestätigt Dieter Quentin, Vorsitzender des Fahrlehrerverband Niedersachsen. Nicht nur, weil die persönliche Schulung unverzichtbar sei. Wie Austen sieht auch er die Gefahr, dass es, so denn die Praxisfahrten wieder durchgeführt werden könnten, einen Run gäbe, dem die Fahrschulen nicht gewachsen sind. Zwar sei Besserung in Sicht, denn „mit dem Bedarf sind auch die Verdienstmöglichkeiten gestiegen, und die Fahrlehrer-Ausbildungsstätten sind voll“. Doch gerade im Bereich der Fahrlehrer für Berufskraftfahrer herrsche Mangel.

Einen Plan B für die Fahrschulen gebe es also nicht, so Quentin. „Da müssen wir jetzt alle durch.“ Es sei angesichts des engen Kontakts zu Fahrschülern im Auto absolut richtig gewesen, das Tätigkeitsverbot auszusprechen. Bis das wieder aufgehoben werde, nutzten Kollegen die unverhoffte freie Zeit möglichst produktiv. „Sie machen ihre Buchhaltung oder streichen die Fahrschulräume, um etwas Sinnvolles zu tun.“ Doch er sei zuversichtlich, sagt Quentin, dass es bald wieder weitergehen könne.

