Langenhagen/Isernhagen

Die Bundeswehr wird ihren Standortübungsplatz Hannover zwischen Isernhagen und Langenhagen zum militärischen Sicherheitsbereich erklären – wegen wiederholten Missbrauchs des Areals. Das bedeutet: Zivilisten haben dort ab dem 1. Oktober keinen Zutritt mehr.

Die Bundeswehr hatte das nach diverseren Verstößen gegen die Nutzungsauflagen in jüngster Vergangenheit erklärt. Da es dem Militär aber durchaus um ein gedeihliches Miteinander gehe, gibt es für direkte Anwohner durchaus Ausnahmen. Diese könnten sich über eine bestimmte Telefonnummer oder E-Mail-Adresse für eine Sondergenehmigung registrieren lassen.

Anzeige

130 Interessierte wollen sich registrieren lassen

Allerdings ist die Verbindung zu der von der Bundeswehr genannten Telefonnummer bereits am Tag der Bekanntgabe zusammengebrochen. Allein 130 Interessierte hätten sich telefonisch gemeldet, berichtet ein Sprecher der Armee auf Nachfrage, nachdem sich diverse Zeitungsleser in der Redaktion gemeldet hatten, dass sie über die angegebene Servicenummer nicht durchgekommen waren. Man sei nicht in der Lage, „alle Anrufe anzunehmen“, hieß es dann weiter. „Diese Nummer war vom Grundgedanken für dringende Nachfragen sowie für die Kontaktaufnahme der ,Interessenten’ gedacht, die über keinen Internetanschluss verfügen.“

Lesen Sie auch: Bundeswehr ist Missbrauch leid

Da aber das Interesse derart groß ist, bitten die Zuständigen der Bundeswehr darum, dieses per E-Mail an info-PunktHannover@bundeswehr.org zu bekunden. Über diese Adresse würden dann auch die Antragsunterlagen verschickt.

Bundeswehr lässt zunächst Gnade vor Recht ergehen

Ein Sprecher der Bundeswehr betont auf Anfrage aber auch, dass all jene, die zum 1. Oktober noch keinen gültigen neuen Sonderausweis vorweisen können, keine Angst haben müsse, den Standortübungsplatz zu betreten. Anzeigen werde es vorerst keine geben. Erst mit der Ausstellung der Ausweise und der Änderung der Beschilderung ab dem 5. Oktober wird das Militär durchgreifen, heißt es von dem Sprecher weiter.

Von Sven Warnecke