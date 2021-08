Isernhagen F.B

„Ah, was ein herrliches Geräusch!“, sagt Uwe Wagstyl, als ein Oldtimer am Eingang des Isernhagenhofs vorfährt und es geräuschvoll aus dem Auspuff knattert. Der Vorsitzende der Bürgerstiftung Isernhagen begrüßt alle Crews, die an diesem Sonnabend an der Oldtimer-Rallye „Isernhagen Classic“ teilnehmen und auf einer 150 Kilometer langen Strecke um Punkte, Pokale und Prestige wetteifern.

Vom Erlös verteilt die Stiftung Weihnachtstüten an Bedürftige

Es ist bereits die fünfte Rallye, deren Erlös der Bürgerstiftung zugutekommt. Haupteinnahmequelle sind die Startgelder – in diesem Jahr 100 Euro pro Team – und Spenden der Gäste. „Vom diesjährigen Erlös will die Stiftung Weihnachtstüten mit Kaffee und Pflegeprodukten an Bedürftige verteilen“, verkündet Wagstyl zu Veranstaltungsbeginn und erklärt den Fahrerinnen und Fahrern das Hygienekonzept. Mitveranstalter ist erneut der Motorsport-Club der Polizei Hannover (MSC).

„Diesmal gibt es leider kein gemeinsames Essen nach der Siegerehrung – stattdessen erhalten die Fahrerinnen und Fahrer reichhaltige Lunchpakete für ihre rund vierstündige Tour“, erklärt Gudrun Sobottka, stellvertretende Vorsitzende des MSC. Dies tut der Geselligkeit jedoch keinen Abbruch.

Vor dem Start der Rallye fachsimpeln die Oldtimer-Liebhaber miteinander. Quelle: Gabriele Gerner

Fachsimpeln über PS, Fahrverhalten und Instandhaltung

Vor und nach dem Start der Rallye nutzen die Besitzer die Chance, ihre Oldtimer zu präsentieren, die Wagen der anderen zu bestaunen und über PS, Fahrverhalten und Instandhaltung zu fachsimpeln. Neben alten VW-Bullis und Käfern sind etliche Mercedes- und Porsche-Modelle aus vergangenen Jahrzehnten vertreten. Sogar ein altes Feuerwehrauto ist unter den „Dinosauriern auf vier Rädern“.

Der Talbot London 90 von 1933 fuhr bereits in Le Mans mit

Der grüne Talbot London 90 aus dem Jahr 1933 ist ein besonderer Hingucker. Ralf Klaus aus Lehrte und Hans-Georg Ahrens aus Springe haben sich den grünen Viersitzer vor zehn Jahren gemeinsam gekauft. „Das Besondere ist das Vorwahlgetriebe, mit dem sich der Wagen selbstständig hochschaltet“, erklärt Ralf Klaus. Das britische Automobil mit dem Lenkrad auf der rechten Seite ist bereits als Tourenwagen in Le Mans, der bekanntesten Rennstrecke der Welt, mitgefahren – mit durchschnittlich 140 Stundenkilometern. Heute fährt der 56-jährige Klaus den Wagen nicht schneller als 100 Stundenkilometer. „So ein alter Motor sollte nicht so viel Drehzahl haben“, meint er.

Ralf Klaus (links) und Hans-Georg Ahrens treten mit ihrem Talbot London 90 aus dem Jahr 1933 an. Quelle: Gabriele Gerner

Da kommt Nostalgie auf: Pepita-Sitze im orangeroten Porsche

Auch Frank Jacob aus Großburgwedel hegt und pflegt seinen Oldtimer. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Katrin Behrens tritt der 59-Jährige mit seinem blutorangeroten Porsche 911 aus dem Jahrgang 1967 an. Beim Blick ins Innere kommt Nostalgie auf: Die Sitze sind im für die Sechzigerjahre typischen Pepita-Muster bezogen.

Katrin Behrens und Frank Jacob mit ihrem blutorangeroten Porsche 911, Jahrgang 1967. Quelle: Gabriele Gerner

„Viele bezeichnen diesen Wagentyp als zickig“, sagt Jacob. Grund sei der kurze Radstand, der das Fahren erschwert. „Den muss man mit Feingefühl fahren“, betont er. „Da gibt es keine elektronischen Helferlein, die das Fahren erleichtern.“ Aber eben genau das mache die Liebe zu Oldtimern ja so reizvoll. Und schon geht es los: Die Oldtimer verlassen den Isernhagenhof in Richtung Rundfahrt – zum Spaß und vor allem für den guten Zweck. Und vielleicht ist dann im nächsten Jahr, wenn Corona es zulässt, auch einmal wieder Publikum bei der sechsten Auflage der Isernhagen Classic willkommen.

Von Gabriele Gerner