Fünf Kandidaten und eine Kandidatin treten am 12. September zur Bürgermeisterwahl in Isernhagen an. HAZ und NP holen alle gemeinsam aufs Podium – beim Wahlforum am Mittwoch, 14. Juli. Leserinnen und Leser können Fragen stellen. Es gibt einen Livestream für alle. Einige dürfen auch live dabei sein.