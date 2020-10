Isernhagen

Bürgermeister Arpad Bogya ( CDU) geht 2021 in den Ruhestand. Neben Tim Mithöfer, der für die CDU in den Wahlkampf zieht, gibt es nun auch eine Kandidatin der Grünen: Gretha Burchard. Sie will künftig die Verwaltung im Isernhagener Rathaus leiten.

Frau Burchard, das ist nicht die klassische erste Frage für ein Interview, aber wie es ausschaut, darf ich nicht nur zur Kandidatur gratulieren?

Ja. Ende November erwarten mein Mann und ich unser drittes Kind.

Herzlichen Glückwunsch! Aber trotzdem wollen Sie schon im Herbst 2021 Bürgermeisterin werden?

Definitiv. Es ist schön, dass es nicht mehr wie vor 30 Jahren ist, als von Frauen noch erwartet wurde, dass sie erst mal drei Jahre nur zu Hause sind. Wir haben das Glück, neben der Kita die Unterstützung von Familie und Freunden zu haben.

Sie treten für die Grünen an. Wie ist es dazu gekommen?

In meiner Jugend und der Studienzeit habe ich mich immer für meine Mitmenschen eingesetzt. Als ich 2015 zurück nach Altwarmbüchen zog, arbeitete ich ehrenamtlich mit geflüchteten Menschen, und ich merkte, dass ich mich auch politisch engagieren wollte. Die Grünen hatten Helfer im Europawahlkampf gesucht, somit war ich von Anfang an aktiv involviert. Seit 2019 bin ich Parteimitglied. In unserem Ortsverband sind zudem sehr sympathische Menschen.

Aber die Entscheidung für die Grünen wird doch nicht nur auf Sympathie basieren, oder?

Nein. Spätestens mit der Elternrolle kommt das Bewusstsein auf, wie wichtig Nachhaltigkeit ist, und das in allen Bereichen. Dieses Thema ist bei den Grünen am stärksten vertreten. Ob zukunftsfähige Gewerbe, mehr bezahlbarer Wohnraum oder ökologische Landwirtschaft: Wenn Isernhagen eine lebenswerte Gemeinde bleiben will, kommen wir um das Thema Nachhaltigkeit nicht herum. Es gibt einige Pilotprojekte in anderen Kommunen, von denen man lernen kann.

Seit einem Jahr sind sie nun auch im Vorstand der Isernhagener Grünen.

Die Arbeit bei den Grünen hat mir viel Spaß gemacht. Als ich 2019 ermutigt wurde, als Vorsitzende zu kandidieren, dachte ich mir: Wenn schon, denn schon.

Seit 2019 gehört Gretha Burchard (Zweite von links) zum Vorstand der Grünen in Isernhagen – neben Antje Schenke (von links), Felix Schünemann, Carmen Merkel und Ina-Maria Mey. Quelle: privat (Archiv)

Wenn schon, denn schon – das dürfte auf ihre Bürgermeisterkandidatur erst recht zutreffen. Und obendrein dürften Sie, wenn das klappt, die Vorzeigekandidatin des Mentoringprogramms „Frau. Macht. Demokratie.“ werden. Da sind Sie doch dabei, oder?

Das stimmt, es läuft noch bis Ende des Jahres. Ich bin zwar mit Kommunalpolitik groß geworden, denn seit ich mich erinnern kann, wurde bei uns am Abendbrottisch über Politik geredet. Mein Vater war viele Jahre Ratsmitglied in Isernhagen. Aber das Programm ist ein guter Einstieg, um Kommunalpolitik kennenzulernen. Es ist niedrigschwellig, man kann viel ausprobieren und in einem geschützten Rahmen Fragen stellen.

Ihr Vater war allerdings für die CDU aktiv. Sorgt das jetzt für Diskussionen am Familientisch, wenn Sie für die Grünen kandidieren?

(lacht) Nein, er weiß, dass ich da anders ticke und findet es gut, was ich mache.

Viele Isernhagener wählen traditionell die CDU. Das zeigt sich an der langen Amtszeit von Arpad Bogya, aber auch an der Mehrheit im Rat. Rechnen Sie sich Chancen als Kandidatin der Grünen aus?

Das tue ich. Ich glaube, die Grünen sind im Aufwind. Isernhagen ist nicht die Stadt Hannover, auf dem Land wählen viele noch traditioneller. Aber ich denke, dass Themen wie Nachhaltigkeit nicht zuletzt aufgrund der Fridays-for-Future-Bewegung immer mehr Aufmerksamkeit bekommen. Die Grünen in Isernhagen haben bei der vergangenen Kommunalwahl ein gutes Ergebnis erzielt, und deshalb denke ich, dass ich durchaus Chancen habe.

Das ist Gretha Burchard Gretha Burchard ist 37 Jahre alt und lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern (zwei und vier Jahre alt) in Altwarmbüchen. Sie ist in Isernhagen aufgewachsen, hat 2002 ihr Abitur am dortigen Gymnasium gemacht. Auf ein Bachelorstudium im Fach Sprache und Kommunikation in Marburg folgte ein Masterstudiengang unter anderem in Göttingen im Fach Euroculture. Ihren Doktortitel erlangte Burchard 2017 mit ihrer Promotionsarbeit im Fach Staatsverwaltung. Während ihres Studiums absolvierte sie Auslandsaufenthalte in Frankreich, Spanien, Florida, Mexiko und Tschechien. Seit 2017 ist sie Mitarbeiterin der Hochschule Hannover – bis 2019 im Gleichstellungsbüro, inzwischen in der Abteilung Strategische Hochschulentwicklung, wo sie das Professorinnenprogramm koordiniert. 2019 wurde Burchard Co-Vorsitzende der Isernhagener Grünen. Als Vorsitzende der Kita-Eltern in der Gemeinde ist sie seit einem Jahr beratendes Mitglied im Jugendausschuss.

Ihr Konkurrent Tim Mithöfer hat betont, er sei kein Arpad Bogya, sondern bringe Unternehmerdenken mit ins Rathaus. Wie würden Sie sich beschreiben?

Ich habe im Fach Verwaltungswissenschaft in den USA promoviert. Dort ist es seit Langem gang und gäbe, dass Manager aus der Privatwirtschaft ihre Praktiken in die öffentliche Verwaltung übertragen. Allerdings ist diese Herangehensweise auch schon mehrmals richtig schiefgegangen. Durch meine Ausbildung bin ich Managerin – des öffentlichen Bereichs. Ich weiß, dass unser System sich weiterentwickeln muss und es dafür lohnenswerte Beispiele im Privatsektor gibt, aber ich weiß auch die deutschen Verwaltungsstrukturen zu schätzen.

Inwiefern haben Sie die deutschen Verwaltungsstrukturen kennenlernen können?

Durch meine Tätigkeit als Vorsitzende des Gemeinde-Kita-Elternrats und den damit verbundenen Platz als beratendes Mitglied im Jugendausschuss habe ich viele kompetente Verwaltungsmitarbeiter und engagierte Ehrenamtliche kennengelernt. Allerdings hatte ich den Eindruck, dass die Verwaltung noch näher an den Isernhagenern dran sein könnte. Mir wäre es als Bürgermeisterin wichtig, dass die Menschen das Gefühl haben, mich mit ihren Sorgen und Ideen schnell erreichen zu können. Die Verwaltung sollte möglichst offen agieren.

Ist das Ihrer Ansicht nach gerade nicht so?

Ein Bürgerbüro mit Terminpflicht widerspricht meiner Vorstellung einer für alle Menschen erreichbaren Verwaltung. Es ist sehr gut, dass man online Termine vereinbaren kann, aber es muss auch möglich sein, spontan vorbeizukommen.

Wenn wir es der Kürze halber an dieser Stelle nicht weggelassen hätten, würde in Ihren Antworten stets der Genderstern auftauchen. Isernhagen verzichtet bisher darauf. Würden Sie ihn einführen?

Ich benutze den Genderstern seit geraumer Zeit und würde ihn auch als Bürgermeisterin nutzen, denn er berücksichtigt die Vielfalt der Menschen. Den Stern in der Verwaltungssprache einzuführen steht nicht an erster Stelle meiner Agenda, wohl aber die Berücksichtigung der Vielfalt der Menschen in der Praxis.

Wie und wo werden die Menschen Sie im Wahlkampf kennenlernen können?

Wir bereiten gerade meinen Onlineauftritt vor. Im Januar, wenn Geburt und Mutterschutz hinter mir liegen, soll es richtig losgehen mit möglichst vielen persönlichen Gesprächen, wenn Corona es zulässt.

Familienpolitik ist damit als Wahlkampfthema wahrscheinlich gesetzt?

Ja. Ich möchte, dass Isernhagen den Familien möglichst viel Wahlfreiheit lässt – mit flexiblen Betreuungszeiten in Kitas, unterschiedlichen und auch kleineren Trägern wie Elterninitiativen sowie offenen Ganztagsschulen. Ich will, dass alle die besten Betreuungsmöglichkeiten haben – egal, ab welchem Alter die Kinder in die Betreuung starten. Aber es gibt auch viele andere Themen, für die ich mich starkmachen möchte.

Gretha Burchard (links) hat sich in diesem Jahr auch für die Elterninitiative der geplanten Kita Fuchsbau starkgemacht. Quelle: Lisa Höfel

Da wir mit einer unkonventionellen Frage gestartet sind, darf wohl auch einmal die wichtigste zum Schluss kommen: Warum wollen Sie Bürgermeisterin werden?

Es ist mir wichtig, mich für andere einzusetzen. Als ich weggezogen bin, habe ich nicht geglaubt, zurückzukehren. Doch ich bin zurückgekommen, weil das hier mein Zuhause ist. Als Bürgermeisterin kann ich viel beeinflussen, damit es den Menschen in Isernhagen weiterhin gut, vielleicht sogar noch besser geht. Das ist mein Ziel, deshalb kandidiere ich.

