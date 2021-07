Gut zwei Monate vor der Kommunalwahl starten die Bürgermeisterkandidaten in die heiße Phase des Wahlkampfs. Am Wochenende sogar wortwörtlich. Christian Possienke (FDP) grillte am Freitag für die Bürger, Tim Mithöfer (CDU) machte es am Sonnabend beim Kennenlernfest.