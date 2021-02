Isernhagen

Die Corona-Pandemie entwickelt sich zu einem beliebten Wahlkampfthema in Isernhagen. Während der SPD-Bürgermeisterkandidat auf Wahlplakaten gerade kostenlose Impftaxis fordert und der CDU-Kandidat kürzlich FFP2-Masken verteilte, hat sich nun die Kandidatin der Grünen, Gretha Burchard, mit einem offenen Brief an Bürgermeister Arpad Bogya gewandt. Und der findet klare Worte für diesen Vorstoß.

Burchard: „Ein ernst gemeintes Hilfsangebot“

„Es geht mir dabei nicht um Kritik am Bürgermeister, sondern ich meine das Hilfsangebot ernst“, betont Burchard zu ihrem Schreiben. Sie wolle ihre ehrenamtliche Unterstützung anbieten, um ein kommunales Pandemiekonzept umzusetzen. Unter anderem schlägt Burchard kostenlose Schnelltest-Stationen in jedem Ortsteil und das Verteilen von kostenlosen Masken an Bedürftige vor. Zudem fordert sie mobile Impfteams oder Impfzentren sowie Impfpaten in Isernhagen, damit der Weg zur Impfung für hilfsbedürftige Senioren einfacher werde. Die Gemeinde solle auch ansprechbarer werden, auf der Homepage die Informationen in mehreren Sprachen übersetzen und Kontaktdaten zu Beratungsstellen stärker kommunizieren. „Ich könnte mir für unsere lokale Wirtschaft auch eine Shopping-App vorstellen“, sagt Burchard. So könnten die Läden vor Ort mit ihren Angeboten noch besser erreicht werden.

Bogya: „Das ist reiner Wahlkampf“

Der offene Brief hat das Rathaus bereits erreicht. Als Hilfsangebot sieht Bürgermeister Bogya diesen Vorstoß aber nicht – „das ist reiner Wahlkampf“, sagt er. Es sei immer einfach, solche schönen Ideen in den Raum zu werfen. „Vor allem die ersten beiden Punkte ärgern mich“, sagt Bogya. Kostenlose Schnellteststationen und kostenlose Masken für Bedürftige: „Wer soll das denn bezahlen?“. Er wundere sich, dass Burchard als Grüne diese Vorschläge mache, schließlich kritisiere die grüne Ratsfraktion gerade den Haushalt. „Wir haben überhaupt kein Geld dafür“, stellt Bogya klar. Auch bei den Masken hat er starke Bedenken. „Wir haben schon Schwierigkeiten, ausreichend Masken für unser Personal zu bekommen. Und wer würde eigentlich als bedürftig gelten?“

Dezentrale Impfungen in Isernhagen?

Das Thema dezentrale Impfung sei hingegen ein wichtiges – „aber dafür ist es jetzt noch viel zu früh“, sagt Bogya. Es gebe weder ausreichend Impfstoff noch die Infrastruktur, um die Kühlung auf -70 Grad zu gewährleisten. „Impfen ist Thema des Landes, und sollten dezentrale Impfungen möglich werden, dann wird sich auch Isernhagen beteiligen“, sagt Bogya. Er gehe nach vielen Gesprächen aber nicht davon aus, dass das vor April oder Mai der Fall sein werde. Die Homepage der Gemeinde weise alle Ansprechpartner beim Thema Impfung sowie Kontaktadressen zu Beratungsstellen auf – die Seiten könnten zudem per Klick in etliche Sprachen übersetzt werden. Das weiß auch Burchard, allerdings sei die hinterlegte Google-Übersetzung nur ein erster Schritt. „Das geht besser und verständlicher“, sagt sie – und hofft jetzt auf eine Antwort auf ihren offenen Brief.

Von Carina Bahl