Vier Kandidaten und eine Kandidatin treten zur Bürgermeisterwahl in Isernhagen an. HAZ und NP haben beim Wahlforum am Mittwochabend alle gemeinsam aufs Podium geholt. Dort haben sie sich den Fragen von HAZ- und NP-Lesern gestellt. Sehen Sie hier das Video der Diskussion in voller Länge.