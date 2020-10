Isernhagen

Es ist ruhig an diesem Nachmittag im Bürgerbüro im Rathaus Altwarmbüchen. Wo früher der Wartebereich voll besetzt war und Bürger manchmal Geduld brauchten, bis sie es mit gezogener Wartemarke an einen der Kundenplätze geschafft hatten, sitzen nun nur vereinzelt Isernhagener. Auf der Anzeigentafel steht vor jeder Nummer ein T – für Termin. Denn seit Juli dieses Jahres ist das die neue Regel: Wer ein Anliegen im Bürgerbüro hat, muss sich einen Termin geben lassen. Spontanbesuche gibt es nicht mehr, ebenso wenig wie unkalkulierbare Wartezeiten.

Kritik von Bürgern und Politikern an der Terminpflicht

Die Kritik an dieser Änderung ist vereinzelt lautstark. Politiker wie Leser unserer Zeitung fragen sich: Ist das noch bürgerfreundlich? Bürgermeister Arpad Bogya hat erst kürzlich Einspruch bei der Kommunalaufsicht gegen einen Ratsbeschluss eingelegt, der die Terminpflicht wieder abschaffen sollte. Melanie Hödel, die seit 1998 das Bürgerbüro leitet, ist sich sicher: „Ja, wir sind bürgerfreundlich.“ Und sie ergänzt: „Es läuft wirklich gut.“

Jede Wartenummer hat ein T: Denn ins Bürgerbüro geht es nur noch mit Termin. Quelle: Carina Bahl

Wie es läuft, das kann Hödel in ihrem Leitungsbüro schnell erklären. An ihrer Wand hängen Dienstpläne und diverse Zettel mit der Auflistung von Urlaubstagen, Schulungen und eingeteilten Mittagspausen ihrer Mitarbeiter. Denn das Bürgerbüro ist durchgängig geöffnet: Die Mitarbeiter müssen sich an feste Zeiten für ihre Pausen halten, damit immer jemand vor Ort ist. All diese An- und Abwesenheiten pflegt Hödel kontinuierlich in das neue Terminsystem ein – mit vier Wochen Vorlauf. Drei verschiedene Kalender ploppen auf ihrem Bildschirm auf – wenn alle Mitarbeiter da sind, könnten zeitgleich bis zu sechs Bürger bedient werden.

Wenn alle Mitarbeiter gleichzeitig da sind, können Bürger an sechs Kundenplätzen bedient werden. Quelle: Carina Bahl

Bürger erhalten Termin je nach Dauer der Dienstleistung

Ob das Beantragen oder Abholen von Ausweispapieren, KFZ-Zulassungen oder Meldebescheinigungen: Jede Dienstleistung, die man im Bürgerbüro in Anspruch nehmen kann, ist im System mit einer Dauer hinterlegt – das Abholen von Dokumenten gehört zu den schnellsten Angelegenheiten, für die Zulassung eines gebrauchten Autos aus dem EU-Ausland müssen Bürger wie Mitarbeiter die meiste Zeit einkalkulieren. Je nachdem, welche Leistungen der Bürger online für seinen Besuch auswählt, zeigt ihm der Terminkalender das nächste freie Zeitfenster an. „Je mehr man anwählt, desto später gibt es wahrscheinlich einen Termin“, sagt Hödel. Schließlich müsste ein entsprechend großer Zeitblock dann erst einmal frei sein. Bürger können online maximal fünf Dienstleistungen oder aber Angelegenheiten für maximal 90 Minuten einbuchen.

Und wie lange müssen die Isernhagener auf einen Online-Termin warten? „Bei Meldeangelegenheiten in der Regel sieben Tage, im KFZ-Bereich im Schnitt zwei Wochen“, sagt Hödel. Kein Vergleich zur Stadt Hannover, wo Termine auch mal Monate auf sich warten lassen. Die Kritik manch eines Isernhageners, dass das Rathaus Notfälle nicht mehr berücksichtige, gibt es dennoch. „Wer etwas Dringendes hat und keinen schnellen Termin online findet, kann sich immer telefonisch oder per E-Mail bei uns melden“, betont Hödel. Kurzfristig abgesagte Termine tauchten sofort im Online-Kalender wieder auf, die Mitarbeiter des Bürgerbüros könnten aber auch selbst Termine im Kalender dazwischenschieben und die Bearbeitungszeit festlegen. Bei Zeitfenstern, die offen bleiben, gebe es genug Arbeit im Bürgerbüro auch ohne Kundenkontakt.

Isernhagener müssen sich aktuell einen Termin holen, um den Service im Bürgerbüro im Rathaus in Altwarmbüchen nutzen zu können. Quelle: Carina Bahl

Spontanbesuche zu Corona-Zeiten undenkbar

Die meisten Bürger würden die Onlinetermine schon nutzen, an manchen Tagen habe es aber auch noch bis zu 18 Spontankunden vor der Tür gegeben. In Corona-Zeiten gehe das einfach nicht. „Wir haben die Bürger dann auf unsere Telefonnummer verwiesen“, sagt Hödel – und schließlich mit kurzfristigen Terminen versorgt. Das kann auch HAZ-Leserin Helga Weber nur bestätigen: „Am Freitag rief ich kurz vor 12 Uhr, also unmittelbar vor Dienstschluss, im Bürgerbüro an und bat um einen Termin. Zu meiner Freude war es gleich am Montag möglich. Sogar auf meine Bitte um einen möglichst frühen Termin ging die sehr freundliche Mitarbeiterin ein“, schreibt sie in einem Leserbrief. Ihr Fazit: „Besser ging es nicht!“

So ist das Bürgerbüro erreichbar Das Isernhagener Bürgerbüroim Rathaus in Altwarmbüchen, Bothfelder Straße 29, ist montags und dienstags von 8 bis 15.30 Uhr, mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Termine gibt es online auf www.isernhagen.de unter dem Stichwort „Online-Terminvergabe Bürgerbüro“. Wer sich telefonisch einen persönlichen Termin geben lassen möchte, wählt die Nummer(05 11) 6 15 33 00.Auch Vereinbarungen per E-Mail sind möglich: an buergerbuero@isernhagen.de.

Dieses Lob teilen derweil nicht alle – vor allem die Kritik, dass unter der angegebenen Telefonnummer niemand abnehme, gibt es immer mal wieder. Das hat auch der Isernhagener Martin Tazschaschel erlebt. „Warum verweist das Bürgerbüro an der Eingangstür auf eine Telefonnummer, unter der man sich für einen Termin melden soll? Mehrere Versuche endeten für mich ohne Erfolg, weil niemand ans Telefon ging“, sagt er. „Bürgerfreundlichkeit sieht anders aus.“

Termintelefon lange ohne Besetztzeichen

Diesen Punkt räumt Bürgerbüroleiterin Hödel ein. „Das mit der Telefonanlage lief nicht ideal“, sagt sie. Seit Mitte August gibt es einen sogenannten Hintergrundarbeitsplatz. An diesem sitzt eine Mitarbeiterin, die sich neben der Post und Zulassungen für Autohäuser ausschließlich um die Terminvergabe am Telefon und per E-Mail kümmert. Ist das Bürgerbüro geöffnet, ist also auch die Termin-Hotline besetzt. „Allerdings gab es bisher kein Besetztzeichen, wenn die Mitarbeiterin bereits mit einem Bürger telefonierte“, sagt Hödel. Für den Anrufer erschien ein Freizeichen – natürlich habe dieser denken müssen, dass da einfach niemand ans Telefon geht.

Das Rathaus hat nun nachgebessert: Ab sofort gibt es ein Besetztzeichen, zudem ist eine Bandansage in Arbeit. Die anderen Bürgerbüromitarbeiter können sich, sofern sie gerade nicht im Kundengespräch sind, die Anrufe ziehen. Damit soll die Erreichbarkeit weiter verbessert werden.

Für Notfälle öffnet Hödel auch mal morgens um 5 Uhr

Denn wer das Bürgerbüro erreicht, sei in der Regel auch zufrieden, sagt Hödel aus Überzeugung. Das gelte nicht nur für jene Besucher mit Termin, die an diesem Nachmittag ohne Wartezeit sofort an der Reihe sind, sondern auch für Notfälle. Überstunden am Donnerstag, wenn um 17.30 Uhr noch viele Bürger eine Wartemarke zogen, gehörten im Bürgerbüro immer dazu. „Ich habe auch schon morgens um 5 Uhr oder am Wochenende hier gesessen, damit jemand doch noch in den Urlaub fliegen kann“, sagt Hödel. So etwas verhindere die neue Terminpflicht nicht. Und bürgerfreundlich ist so ein Einsatz wohl allemal.

