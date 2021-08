Isernhagen N.B

Katastrophenschutz ist nicht erst ein Thema seit der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Die CDU in Isernhagen hat nun bei der Gemeinde angefragt, wie die sich auf Wetterrisiken vorbereitet und ob vielleicht eine Starkregengefahrenkarte für Isernhagen sinnvoll ist.

Die Karte basiert auf der Prognose eines Computermodells und soll Bürgern, Politikern und Fachleuten zeigen, wohin Wassermassen an der Oberfläche fließen und wo die Gefahr von Überflutungen besteht. Kostenpunkt: 42.500 Euro. Die Region fördert das Projekt laut CDU mit 10.000 Euro. In Hemmingen ist eine solche Karte bereits beschlossene Sache.

Private Keller können volllaufen

Starkregen sieht Gemeindebrandmeister Marc Perl ebenfalls als ein Problem in Isernhagen. Bei einem Ortstermin am Feuerwehrhaus in N.B. mit der CDU, zu dem auch der Bundestagsabgeordnete Hendrik Hoppenstedt, der Fraktionsvorsitzende Helmut Lübeck, dessen Stellvertreter Heinrich Bätke und Bürgermeisterkandidat Tim Mithöfer gekommen waren, nannte er vor allem volllaufende Privatkeller, aber auch Feld-, Wald- und Wiesenwege als Schwerpunkte in der Gemeinde.

Ein weiterer wichtiger Punkt für Perl: die Alarmierung der Bevölkerung. Laut Gemeinde gibt es insgesamt 20 Sirenen in Isernhagen. Doch viele Bürgerinnen und Bürger wüssten gar nicht mehr, was die verschiedenen Alarmzeichen bedeuteten, sagt Perl. „Wir brauchen eine Bevölkerungsschulung“, sagt auch Claudia Frohne-Bohnet, stellvertretende Ortsbrandmeisterin in N.B. „Im Moment sind die Sirenen ein reiner Störfaktor für die Bevölkerung.“

Thema soll im September besprochen werden

Um den Katastrophenschutz auch mit der Region abstimmen zu können, möchte die CDU nach der Wahl zusätzlich einen runden Tisch zu diesem Thema ins Leben rufen. Ihren Vorstoß will die Partei aber erst einmal am Donnerstag, 9. September, im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss thematisieren. Dann soll laut Mithöfer auch überlegt werden, ob nicht die Region die Karte von sich aus allen Kommunen zur Verfügung stellen könne.

Von Alina Stillahn