Isernhagen H.B

Ein Ausflug in die Sechzigerjahre mit der Tribute-Band The Doors in Concert, Blues aus St. Pauli mit der Hamburg Blues Band feat. Chris Farlowe und hannoverscher Rock mit The Jinxs: All das gibt es von Donnerstag bis Sonntag, 8. bis 11. Oktober, jeweils ab 20 Uhr am Motel California zu hören. Die Blues Garage kann auf dem Open-Air-Gelände bis zu 200 Zuschauer pro Konzert begrüßen.

Den doppelten Auftakt für das Konzertwochenende bilden The Doors in Concert bereits am Donnerstag- und Freitagabend. So authentisch wie möglich wollen die Musiker die Songs der Psychedelic-Rockband auf die Bühne bringen, sodass das Lebensgefühl der Sechzigerjahre am Motel California auflebt.

Anzeige

Spielfreude auch ohne überfüllte Clubs

Seit fast vier Jahrzehnten touren die fünf Musiker von der Hamburg Blues Band durch überfüllte Clubs. Letzteres gab es zwar seit etwa einem halben Jahr coronabedingt nicht mehr, doch die Spielfreude wollen sie auch unter den besonderen Umständen nach Isernhagen transportieren. 1982 gründeten der Hamburger Sänger Gert Lange und der englische Saxofonist Dick Heckstall-Smith im legendären Hamburger Onkel Pö spontan nach einer Mitternachtssession die Band – seitdem hat sie sich in der europäischen Blues-Szene einen Namen gemacht.

Gleich zweimal tritt die The Doors-Tribute-Band in der Blues Garage im Oktober auf. Quelle: Blues Garage

Das Wochenendprogramm komplettieren The Jinxs. Die einst in der Wedemark gegründete Band ist in Hannover mehr als bekannt. Mit ihrer Mischung aus Rock, Pop, Folk, Punk und ein wenig Elektro begeistern sie – mit immer wieder langen Pausen – seit zig Jahren die Landeshauptstadt. In den Neunzigerjahren hatten sie einen Plattenvertrag und standen regelmäßig im Capitol, in der Faust oder im Musikzentrum auf der Bühne. Inzwischen spielen die Musiker wieder vor Publikum, was sie mit einer familiären Atmosphäre immer wieder für sich gewinnen können.

Tickets müssen vorbestellt werden

Die Tickets sind auf 200 pro Konzert begrenzt und müssen vorher online gekauft werden, das Publikum sitzt während des Konzerts. Vor Ort gibt es einen Bierwagen mit kühlen Getränken und ein Bratwurstimbiss.

Am Donnerstag und Freitag, 8. und 9. Oktober, spielen The Doors in Concert (25 Euro) beim Motel California, Eisenstraße 14, in H.B. Die Hamburg Blues Band feat. Chris Farlowe (35 Euro) tritt am Sonnabend, 10. Oktober, auf, und am Sonntag, 11. Oktober, stehen dort The Jinxs (30 Euro) auf der Bühne. Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr, Einlass ist jeweils ab 18 Uhr. Tickets gibt es auf www.bluesgarage.de. Mögliche kurzfristige Änderungen aufgrund der aktuellen Corona-Situation sind ebenfalls auf der Website zu finden.

Von Elena Everding