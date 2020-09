Isernhagen

Am Freitag, 18. September, spielt Gitarrist und Sänger Stephan Graf zusammen mit seinen beiden Band-Kollegen beim Freiluftkonzert am Motel California an der Eisenstraße 14 in Isernhagen H.B.. Die Veranstaltung organisiert die Isernhagener Blues Garage. Das Trio aus Thüringen tritt unter dem Namen Stephan Graf’s Double Vision auf und bringt eine Mischung aus Blues und Rock auf die Bühne. Außerdem gibt es Songs des irischen Singer-Songwriters und Gitarristen Rory Gallagher.

Graf selbst tourte mit der Gallagher-Coverband Gerry Mc Avoy’s Band of Friends durch Europa. Aufgrund der Corona-Pandemie wird das Publikum um einiges kleiner sein, nur 200 Besucher sind erlaubt. Die Band möchte ihr Publikum trotzdem zum Grooven bringen. Karten gibt es online unter www.bluesgarage.de. Der Eintritt kostet 20 Euro. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr.

Von Leona Passgang