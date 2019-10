Coverband Hole Full of Love zollt AC/DC in der Blues Garage Tribut

Isernhagen H.B

Wer AC/DC mag, sollte sich den Auftritt von Hole Full of Love in der Blues Garage wohl nicht entgehen lassen. Denn die 1994 gegründete Band aus Frankfurt am Main hat sich ganz den Songs ihrer großen Vorbilder aus den Siebzigerjahren verschrieben. Und will mit Hits wie „TNT“ den Funken am Sonnabend, 26. Oktober, ab 21 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) im Klub an der Industriestraße 3 bis 5 in Isernhagen H.B. überspringen lassen.

Dave Evans, Gründungsmitglied und erster Sänger von AC/DC, buchte Hole Full of Love sogar einst als Begleitband. In ihrer Show legt die 1994 gegründete Band den Fokus auf den einzigartigen und unvergesslichen Sänger Bon Scott. Dario Djurinovac, Karsten Kutscher, Jason Fretz/ Tony Clark, Ede Keiser und Michael Schramm/ Peter Zettl haben sich von Gastspielen in Kneipen hochgespielt hin zu Auftritten bei renommierten Festivals.

Auf Tournee mit Rockgrößen wie Foreigner

Sie tourten unter anderem mit Foreigner, Rose Tattoo, The Sweet, Axxis und Gotthard. Bei der AC/DC-Convention in Wrexham wurden der Skunk-Anansie-Gitarrist Martin Kent und der Accept-Gitarrist Herman Frank auf die Band aufmerksam – und produzierten mit ihr das Debütalbum „Holefull“ mit Eigenkompositionen. Auch viele Fans mögen Hole Full of Love: In diversen Foren wurden sie zur Top-Tributeband gewählt und waren 2010 und 2018 Headliner beim Internationalen AC/DC-Fantreffen in Geiselwind. Das „Rock Hard“-Magazin urteilte 2005 über Hole Full of Love: „ Deutschlands beste AC/CD-Coverband“.

Karten gibt es im Vorverkauf für 20 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren in der HAZ-/NP-Geschäftsstelle, Marktplatz 5 in Langenhagen. Zudem können Karten zum Vorverkaufspreis auf www.bluesgarage.de reserviert werden. An der Abendkasse werden 25 Euro fällig.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die AC/DC-Diskografie

Nachruf auf Malcolm Young

Bei AC/CD gibt’s auf die Glocke

Von Sandra Köhler