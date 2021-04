Kirchhorst

Er besitzt alte Zugmaschinen aus Überzeugung. Reinhard Hemme kommt mit einem Hanomag auf dem Hof angetuckert. Klar hätte der Kirchhorster Landwirt sich auch moderne Maschinen anschaffen können. Das wollte der heute 62-Jährige aber partout nicht. Die in die Jahre gekommenen Traktoren laufen und laufen – und das, wie geschmiert. Hemme setzt auf die alte Technik, statt auf den modernen Schnickschnack, dass die Maschinen anfälliger macht. Auf seine alten Trecker kann er sich eben verlassen.

Hemme beackert sein Land mit alten Schätzchen

Mit den alten Schätzchen beackert Hemme nach wie vor sein Land. „Und wenn ich Hilfe brauche, kommt mein Sohn Bernhard aus K.B. mit seiner neuen Maschine angefahren“, so Hemme, der seit 38 Jahren seinen Bio-Hof in Kirchhorst betreibt. 2015 beendete der Großhorster die Milchviehwirtschaft. „Dann war Schluss mit dem Melken“, sagt der großgewachsene Mann, für den damals die Milcherträge nicht mehr rentabel gewesen seien.

Aktuell leben noch 60 Tiere auf dem Hof. Darunter Mutterkühe, Kälber und Ochsen. „Ende nächster Woche gehen sie auf die Weiden“, sagt der Agrarbetriebswirt, der in achter Generation Landwirt auf dem 1783 errichteten Familienhof ist. Doch bevor es für das Vieh nach draußen geht, müssen allen die Klauen geschnitten und Blut abgenommen werden. Das sei wegen der Rinderseuche notwendig, erklärt seine Frau Birgit. Mit ihr ist Reinhard Hemme in zweiter Ehe verheiratet.

Töchter verkuppeln Eltern

Und wie lernten sie sich kennen? Ihre ältesten Töchter aus erster Ehe verkuppelten das Paar: Hemmes Tochter Swantje ist Freundin von Yvonne, die mit ihrer Schwester und Mutter Birgit in Kirchhorst wohnten. „Swantje ließ sich absichtlich von Papa Reinhard bei uns abholen und so lernten wir uns kennen“, erinnert sich Birgit Hemme, die mittlerweile seit 1997 mit auf dem Hof mitarbeitet. Sie musste sich in die Landwirtschaft einfuchsen, denn ihr eigentlicher Beruf ist Krankenschwester. Sie übernimmt auf dem Hof das Kalben der Kühe und macht die Büroarbeit – und fährt auch Trecker.

Und wie sieht so ein typischer Tag auf dem Hof aus? Reinhard Hemme steht zumeist gegen 5.30 Uhr auf. Seine erste Aufgabe besteht darin, die Holzheizung für den ganzen Hof in Gang zu bringen. Der fünffache Vater holt die Asche heraus, packt neue Spalten hinein und befeuert den Ofen. Anschließend geht er in den Stall und füttert die Kühe. Dann erneuert er das Streu, „damit es die Tiere guthaben.“

Frühjahrssaaten kommen in die Erde

Der weitere Verlauf des Tages hängt nach Angaben von Hemme von der jeweiligen Jahreszeit ab. Anfang April säte er die Frühjahrssaaten auf dem 70 Hektar großen Ackerland, was rund 80 Fußballfelder sind, mit Hafer, Sommergerste, Erbsen und Kleegras aus. Daraus wird das eigene Bio-Futter für die Tiere gemixt. Auch das 24 Hektar große Grünland, auf dem die Kühe grasen, musste Hemme mit seinen zwei Mitarbeitern vertikutieren, Maulwurfshügel einebnen, Kuhfladen zerreiben und kalken. Zum Hemme-Hof gehört zudem noch ein sieben Hektar große Wald. „Dort holen wir das Holz zum Heizen her“, sagt er.

Doch es gibt noch mehr Aufgaben im Frühling. Der Landwirt muss auch seine bis zu vier Kilometer langen Zäume kontrollieren und bei Bedarf reparieren. „Ein Zaun hält 15 Jahre lang“, weiß Hemme aus Erfahrung. Aufräumen und Maschinen pflegen stehen auch auf dem Tagesprogramm. Doch wenn eine Kuh unvorhergesehen kalbt, dann bleibt alles liegen. „Auch beim Hagelschauer der vergangenen Tage haben wir den eigentlichen Tagesplan umgeschmissen – und die Büroarbeit erledigt“, sagt die 62-Jährige.

Drei Schweine für den eigenen Bedarf

Die Hemmes versorgen nebenbei auch ihre drei Schweine und 20 Hühner, die sie für sich ihren eigenen Bedarf halten. Außerdem bauen sie im kleinen Gewächshaus eigenes Gemüse wie etwa Salat, Radieschen, Tomaten und Paprika sowie Rhabarber an. Im Sommer ernten sie Erdbeeren, im Herbst Äpfel, Pflaumen und Mirabellen. Zum Hof gehören auch Clemens, Paul und Nakira. „Die Alpakas sind mein Hobby“, sagt Birgit Hemme. Immer wieder hielten Spaziergänger am Zaum an, um sich die Tiere aus Anden anzuschauen. Die 62-Jährige arbeitet auch gern im Garten und setzt dort Akzente, wie beispielsweise eine Holzmauer, in die Metallringe eingearbeitet sind.

Und der Tag auf dem Hof endet mit Stallarbeit zwischen 17 und 20 Uhr. „Wir machen unsere Kontrollgänge und schauen, ob alles in Ordnung ist“, sagt Hemme, der mit Sprachnachrichten und E-Mails nichts am Hut hat. Dafür recherchiert er am Feierabend gern im Internet. Den 62-Jährigen interessieren Politik, Geschichte und Erdkunde. „Wenn er was nicht wusste, schlug er früher im Brockhaus nach“, erzählt seine Frau. Heute nehme er dafür sein Tablet.

Nachfolger steht schon bereit

Hemme ist der Meinung, dass sich mit der Landwirtschaft mittlerweile wenig Geld verdienen lasse. „Die eigentliche Arbeit bringt wenig ein. Ohne Subventionen geht nichts“, sagt der Großhorster nachdenklich. Dennoch steht für den 62-Jährigen ein Nachfolger in Fußstapfen. Sein Enkel Kevin Hemme soll den Bio-Hof übernehmen. Dafür muss der 20-Jährige noch die zweijährige Ausbildung an der Agrarfachschule absolvieren. Und wann will Hemme seine Rentenzeit einläuten? „Als Landwirt hilft man so lange mit, bis man nicht mehr kann“, sagt er.

Von Katerina Jarolim-Vormeier