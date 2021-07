Isernhagen N.B

Das Warten hat ein Ende: Nach mehr als einem Jahr Corona-Zwangspause empfängt das Bauernhausmuseum Wöhler-Dusche-Hof, Am Ortfelde 40 in Isernhagen N.B., endlich wieder Besucher. Wie der Vorstand des Vereins jetzt entschieden hat, soll die Saison 2021 am Sonntag, 18. Juli, starten.

Backtag zum Saisonauftakt am 18. Juli

Normalerweise öffnet das Bauernhausmuseum von Mai bis Oktober stets sonntags von 11 bis 17 Uhr für Besucher. Doch weil ein Großteil des ehrenamtlichen Teams zur Risikogruppe gehört, entschied sich der Verein dazu, 2020 coronabedingt das Bauernhaus geschlossen zu halten und zögerte auch in diesem Frühjahr, um eine für alle sichere Öffnung zu ermöglichen. Dank der sinkenden Infektionszahlen und des Impffortschritts soll es nun aber wieder losgehen. Zum Saisonauftakt am 18. Juli hat sich der Verein entschieden, nicht nur den Kaffeegarten von 11 bis 17 Uhr zu öffnen, sondern auch den ersten Backtag vorzunehmen. Das heißt: Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf den beliebten Zuckerkuchen sowie selbst gebackene Brote freuen.

50 Personen dürfen aufs Gelände – Bauernhaus bleibt geschlossen

Um das Hygienekonzept einzuhalten, müssen sich alle auf dem Gelände an folgende Regeln halten: Besucherinnen und Besucher müssen am Eingang ein Kontaktformular ausfüllen, eine Registrierung per Luca-App ist nicht möglich. Maximal 50 Personen dürfen zeitgleich aufs Gelände. Die Ausgabe von Speisen und Getränken erfolgt durch das Küchenfenster, Abstandsgebote und Maskenpflicht müssen eingehalten werden. Das Hauptgebäude des Wöhler-Dusche-Hofes bleibt für Gäste geschlossen, Führungen und eine Jahresausstellung gibt es also vorerst nicht. Das Außengelände mit Kaffee- und Bauerngarten ist aber auch so immer einen Besuch wert. „Wir freuen uns, der Öffentlichkeit zumindest das wieder zugänglich machen zu können“, betont Wolfgang Reich vom Verein.

Von Carina Bahl