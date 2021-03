Isernhagen

Bauen lag in Isernhagen auch im Corona-Jahr im Trend. Einmal im Jahr legt die Planungsabteilung im Rathaus eine Bilanz vor – und die zeigt für 2020 ganz deutlich: Auch wenn aktuell noch keine neuen Baugebiete auf dem Markt sind, gibt es viel zu tun. Die Isernhagener haben im Bestand allerlei Vorhaben vorangetrieben.

138 Bauanträge in Isernhagen im Jahr 2020

209 sogenannte Baugesuche zählte die Planungsabteilung allein im Corona-Jahr – das sind 25 mehr als noch 2019. In 138 Fällen ging es um konkrete Bauanträge, 49-mal stellten Isernhagener Bauvoranfragen, um zu überprüfen, ob ihr Vorhaben überhaupt zulässig ist, bei 22 weiteren Anfragen wollten Bauherren Ausnahmen oder Befreiungen von den rechtlichen Vorgaben erwirken. Die Gemeinde Isernhagen ist derweil nicht die Genehmigungsbehörde für Bauanträge. Das übernimmt die Bauaufsicht der Region Hannover. Immer wieder wird die Gemeinde jedoch um ihre Stellungnahme gebeten beziehungsweise soll ihr Einvernehmen zu Anträgen erteilen. Die Politikerinnen und Politiker mussten somit 2020 in 48 Fällen beraten, ob sie Vorhaben ihre Zustimmung geben wollen oder nicht. Immer wieder geht es dabei darum, dass Grundstücke dichter bebaut werden sollen.

Sanierungsgebiet: 65 Genehmigungen im Corona-Jahr

Für viele Grundstücke in Isernhagen hat die Gemeinde zudem per Satzung ein Vorkaufsrecht. Bei 200 Grundstücksverkäufen hat die Verwaltung im Corona-Jahr darauf verzichtet. Wer im Zentrum in Altwarmbüchen aktuell größere Veränderungen an seinem Grundstück vornehmen oder es verkaufen möchte, unterliegt zudem den Regeln des Sanierungsgebietes – und muss sein Vorhaben per sanierungsrechtlicher Genehmigung von der Gemeinde absegnen lassen. Das war 2020 in 65 Fällen gegeben. Seit Festlegung des Sanierungsgebietes im Jahr 2016 hat die Gemeinde insgesamt 290 solcher Anträge bearbeitet. Bis zum Frühsommer soll es zudem für Anwohner Klarheit geben, wie hoch die Ausgleichsbeträge im Sanierungsgebiet ausfallen werden.

Zwölf Projekte – vom Feuerwehrhaus zur Neuen Dorfmitte

Neben den Anträgen von Bürgern bringt die Gemeinde auch selbst Vorhaben voran: 2020 waren das unter anderem der Bebauungsplan für das neue Feuerwehrhaus in Isernhagen F.B. und die Planung für die neue Grundschule auf dem Gelände der auslaufenden Heinrich-Hauptschule an der Jacobistraße in Altwarmbüchen. Unter den insgesamt zwölf Bauleitverfahren und Projekten fand sich auch die beantragte Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms für die „Neue Mitte Kirchhorst“. An der Steller Straße neben dem Kirchhorster Feuerwehrhaus soll neben einem Dorfgemeinschaftstreffpunkt künftig auch ein Neubaugebiet entstehen.

Nach der Freigabe der Fläche durch die Region, darf die Gemeinde jetzt losplanen. Die Gespräche mit dem Investor, der die Neue Mitte realisieren will, laufen – der Ortsrat Kirchhorst hat jüngst noch einmal Druck gemacht, damit es dort auch tatsächlich bald losgehen kann. Nicht weniger bestimmte die Standortsuche für ein neues Hallenbad in Altwarmbüchen die Arbeit der Planungsabteilung.

Um den Isernhagenerinnen und Isernhagenern vor Ort eine niederschwellige Beratung zu ihren Bauvorhaben anzubieten, gibt es eigentlich regelmäßige Sprechstunden im Rathaus vom Team der Bauaufsicht der Region Hannover. Coronabedingt sind diese 2020 ausgefallen. Das gilt auch jetzt noch. Bürger können sich mit ihren Fragen zu Bauvorhaben aber stets an die Isernhagener Planungsabteilung wenden – unter Telefon (05 11) 61 53 46 11 oder –12.

Von Carina Bahl