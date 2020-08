Isernhagen H.B

Hitze, Hitze, Hitze. Hunderte Badegäste kommen dieser Tage an den Hufeisensee. Sie verleben zumeist den ganzen Tag an dem beliebten Gewässer und wagen immer wieder einen Sprung ins kühle Nass. Neben Decken, Sandspielzeug und Luftmatratzen bringen die Familien, jungen Leute und Paare auch Kühltaschen mit. Mit welchen Köstlichkeiten und kühlen Getränke füllen die Badegäste ihre Picknickkörbe?

Heike Kurth zeigt ihren voll gefüllten Picknickkorb mit Gemüse, Obst und Garnelen. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Im Korb von Heike Kurth liegen auch Garnelen

Ein wenig abseits am Rand des Sandstrandes liegen Heike und Torsten Kurth. Das Paar aus Laatzen kommt bereits seit 15 Jahren zum Hufeisensee. Ohne Frühstück sind die Kurths früh los. „Damit wir noch einen Parkplatz bekommen“, sagt die 52-Jährige. Später werde es knapp mit dem Parkraum direkt am See, das wissen beide mittlerweile aus Erfahrung. Schattig unter einer Strandmuschel steht ihr Korb mit allerlei Getränken sowie Speisen. Radieschen, Tomaten, Frikadellen, eine Melone und sogar Garnelen hat Heike Kurth eingepackt. „Die Meeresfrüchte mag mein Mann besonders gern“, berichtet sie.

Einige Meter entfernt hat es sich Steffania Martinai gemütlich gemacht. Unter einem blauen Sonnenschirm schützt sich die 19-Jährige vor den Sonnenstrahlen. „Wir bleiben hier den ganzen Tag“, sagt die junge Misburgerin. In ihrer Kühltasche lagern Würstchen, kleine Packungen Apfelmus, Obst, Gemüse sowie Schokolade, reichlich Wasser und Obstsäfte. „Wir haben alles für den kleinen Hunger und großen Durst dabei“, sagt Martinai und lacht.

Stefanie Martinai zeigt einen Fruchtsaft aus ihrer Kühltasche. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Ein lauschiges Plätzchen unter einem Sonnenschirm richten sich Doris und Lothar Hoppenworth ein. Sie sind eigens aus Kobbensen in der Nähe von Bad Nenndorf angereist. „Wir haben am Sonnabend hier in der Nähe unseren Hochzeitstag gefeiert und haben den Hufeisensee entdeckt“, erzählt die 58-Jährige. Kurzentschlossen weilen sie nun an dem Gewässer, naschen grüne Gurke sowie Weintrauben und schlürfen genüsslich eine rote Beerenschorle. „Der Badesee ist astrein“, lobt der 62-Jährige. Essen will das Paar später im Biergarten.

Die Brüder Timo (links) und Lukas Jäner versorgen sich mit Haferflocken und Banane. Ihren Durst löschen sie mit Mineralwasser samt Zitrone und Minze. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Junge Männer versorgen sich mit Haferflocken und Eiweißshake

Ohne Kühltasche und Picknickkorb, dafür aber mit einem Rucksack kommen Timo und Lukas Jäner zum See. Sie breiten ihre Decken auf dem Rasen aus. Die jungen Männer aus Kaltenweide wollen entspannte Stunden mit ihren Freunden dort verbringen. Sie spielen gemeinsam Volleyball und stärken sich zwischendurch mit Haferflocken, einem Eiweißpulvergetränk und löschen ihren Durst mit Mineralwasser, abgeschmeckt mit Zitronensaft und Minze. Sie loben, dass die Leute am Strand und auch auf den Rasenflächen wegen Corona reichlich Abstand halten. „Aber im Wasser halten die Badegäste die Distanz nicht ein“, ärgert sich der 21-jährige Timo Jäner.

Auch Familie Rosenbusch aus Hannover verbringt den ganzen Tag mit ihren zwei Kindern Emma und Greta am See. Sie wohnen im Stadtteil List und haben keinen Balkon. „Hier können sich unsere Töchter im Wasser austoben und im Sand Burgen bauen“, sagt der 39-jährige Kevin Rosenbusch. Damit die Familie den Tag über gut versorgt ist, hat Mutter Ronja reichlich Leckereien im Picknickkorb mitgebracht. Dazu gehören Laugenstangen, Rosinenbrötchen, Studentenfutter, Bananen, Äpfel, Blaubeeren und eine Wassermelone. „Das nehmen wir alles mit, weil es uns schmeckt“, sagt der zweifache Vater und lacht.

Von Katerina Jarolim-Vormeier