Isernhagen N.B

Unbekannte haben in Isernhagen N.B. einen Ford Mondeo gestohlen. Der Kombi in silbermetallic verschwand im Zeitraum von Dienstag, 23.55 Uhr, bis Mittwoch, 6.45 Uhr, aus einer Grundstückseinfahrt an der Straße Am Ortfelde. Der Tatort liegt zwischen den Einmündungen von Fuhrbleek und Zur Mühle. Das erst zwei Jahre alte Fahrzeug hatte einen Wert von etwa 28.000 Euro.

Sachbeschädigung an Auto in Neuwarmbüchen

Die Polizei in Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, hofft dazu nun ebenso auf Zeugenhinweise wie zu einer Sachbeschädigung an einem Ford Focus in Neuwarmbüchen. Dort hatte ein Unbekannter zwischen Montagnachmittag und Dienstag, 5.15 Uhr, an der Straße Am Sahlgarten eine der Fahrzeugscheiben eingeschlagen. Die Reparatur dürfte rund 300 Euro kosten.

Von Frank Walter