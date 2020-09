Isernhagen H.B./N.B

Auto, Auto, Bus, Lastwagen, Trecker, Auto, Auto, Auto: Für die fünfjährige Annelotte und ihre kleine Schwester Lisbeth (3) gibt es an diesem Nachmittag viel zu sehen. Mit großen Augen stehen sie an der Ortsdurchfahrt in Isernhagen H.B., der Landesstraße 381. Während die vorbeirauschenden Lastwagen die rosa Sommerkleider zum Schwingen bringen, steht die Sorge ihrer Mutter Johanna Peters ins Gesicht geschrieben. „Die Große kommt nächstes Jahr in die Schule“, erzählt Peters. Doch den Weg über die Burgwedeler Straße hin zur Grundschule N.B. wird sie wohl nicht allein gehen dürfen. „Natürlich will man, dass die Kinder selbstständig werden, aber ich weiß ehrlich nicht, in welchem Alter ich ihr das zutrauen würde.“

Zahlreiche Lastwagen sind täglich auf der L381 in Isernhagen H.B. unterwegs. Quelle: Frank Walter (Archiv)

Anzeige

Viel Verkehr, aber keine Überwege über die L381

Denn das Problem braucht keine Verkehrsgutachten und keine Sachverständigen: Wer sich auch nur wenige Minuten an der L381 aufhält, bemerkt den starken Verkehr – teils schwere Lastwagen donnern die Straße hinunter. Lücken zwischen den Fahrzeuglawinen zum sicheren Überqueren der Straße gibt es wenige. Erwachsene mögen diese erkennen und einschätzen können – Kinder auf keinen Fall. Auch langsam gehende Senioren dürften ihre Probleme haben. Das zweite Problem ist nicht weniger ersichtlich: Zwischen dem Neubaugebiet Haselhöfer Vorfeld in H.B., an dem es gleich zwei Fußgängerampeln gibt, bis zum rund zwei Kilometer entfernten Seniorenpflegeheim in Isernhagen N.B. gibt es nicht eine Verkehrsinsel, nicht einen Zebrastreifen, nicht eine Ampel, die beim Weg über die Straße helfen könnten.

Weitere NP+ Artikel

Online-Petition für Abhilfe im nächsten Jahr

„Das geht doch nicht, da muss etwas passieren“, meint Peters. Und so hat sie nun eine Online-Petition gestartet. Ihr Ziel: Wenn das Land die Straße ausbaut, sollen Querungshilfen her – am besten in Höhe der Bushaltestellen Beuthener Weg, Riethof und Vor der Hahle. Und wenn das Land 2021 nicht die Straße ausbaut, dann sollen diese Hilfen vorgezogen werden. Im Notfall soll die Gemeinde sie selbst bauen. Für diesen Vorstoß musste Peters keine Klinken putzen – zig Nachbarn und Anwohner der L381 ärgert das Thema seit Jahren, ihre Unterschriften beim Gespräch an der Haustür zu bekommen, war ein Leichtes. Auch online haben inzwischen 50 Personen unterschrieben und in ihren Kommentaren die Wichtigkeit der Maßnahmen betont.

An der L381 hat eine andere Bürgerinitiative inzwischen einen Fake-Blitzer aufgestellt, um den Verkehr zu entschleunigen. Quelle: Frank Walter (Archiv)

Landesbehörde: Kein Zeitplan für Ausbau in Sicht

Doch ein glückliches Ende scheint nicht in greifbarer Nähe, nicht einmal in Sicht. „Ich könnte kein konkretes Jahr nennen, in dem der Ausbau beginnt“, sagt Julia Fundheller von der zuständigen Landesbehörde für Straßen und Verkehr in Hannover. Einst, so weiß auch sie, war der Planungsbeginn für dieses Jahr angedacht. „Nicht einzuhalten“, quittiert sie den aktuellen Stand. Zu wenig Personal und zu wenig Geld machten das Unterfangen in ihrer Behörde schwierig. „Vielleicht geht die Planung nächstes Jahr los“, sagt Fundheller. Das „Vielleicht“ betont sie dabei – denn die Landesstraße 381 sei ein derart schwieriges Projekt, dass es erfahrene und fachkundige Planer bräuchte, um es anzugehen. Und die seien aktuell Mangelware.

Dennoch: „Das Projekt ist wichtig, das wissen wir auch“, betont Fundheller. Dennoch brauche es ein aufwendiges Planfeststellungsverfahren, das sich wohl über mehrere Jahre hinziehen werde. Die Straße ist für den Verkehr, der dort nicht zuletzt aufgrund der offiziellen A7-Umleitung rollt, einfach zu eng. Zudem plant das Land an der Kreuzung zum Reuterdamm in Richtung Langenhagen einen Kreisverkehr, das ist seit 2014 bekannt – und nicht weniger kompliziert. Die Gemeinde hatte zudem darauf gedrungen, nicht nur Fahrradschutzstreifen anzulegen, sondern auch einen richtigen Radweg zu berücksichtigen, hinzu kommt der in Höhe Turnierweg aktuell endende Gehweg. All das wird dauern.

Öffentlicher Druck sollen helfen

Umso größer ist das Unverständnis bei Johanna Peters, die nicht aufgeben will: „Was soll man denn tun? Wir können das doch nicht einfach hinnehmen.“ Mit öffentlichem Druck, den die Petition ausüben könnte, erreiche man vielleicht doch etwas. Aber solange das nicht so ist, eilt die Hand der Mutter dann an diesem Nachmittag doch lieber schnell zur Schulter der jungen Tochter, um sie noch ein Stückchen weiter von der Straße wegzuziehen. Gelegenheiten, Autos anzuschauen, dürfte es ja noch genug geben.

Wer Peters unterstützen möchte, findet die Petition im Internet auf www.openpetition.de unter dem Suchwort „L381“. Weitere Informationen gibt es zudem nach einer

E-Mail an dieter.poppe@kabelmail.de. Der Mitstreiter im Umweltschutzverein Isernhagen nimmt die Anfragen für Peters entgegen.

Von Carina Bahl