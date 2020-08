sAltwarmbüchen

Rentenberater Gerd Zufall nimmt nach der Corona-Zwangspause am Donnerstag, 13. August, wieder die Sprechstunden im Rathaus in Altwarmbüchen an der Bothfelder Straße 29 auf. Zukünftig werden dann jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat von 9 bis 11 Uhr die Sprechstunden mit dem Vertreter der Deutschen Rentenversicherung angeboten.

Zufall bittet Ratsuchende um eine vorige Terminabsprache.Während der Sprechstunden erreichen Interessierte den Rentenberater unter Telefon (0511) 61531340. Außerhalb der Sprechstunden ist Zufall unter Telefon (0511) 666623 erreichbar. Die Beratung und die Antragsaufnahme sind kostenfrei.

Von Elsa Scholz