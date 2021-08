Isernhagen

Die Radtourensaison des ADFC Isernhagen neigt sich dem Ende zu. Als letzte Tagestour ist für Sonnabend, 4. September, eine Fahrt in den Landkreis Peine zum Eixer See geplant.

Startpunkte in Altwarmbüchen und Kirchhorst

Treff- und Startpunkt ist einmal um 9.30 Uhr am Schulzentrum in Altwarmbüchen und um 10 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber der St.-Nikolai-Kirche in Kirchhorst. Von dort aus führt die rund 70 Kilometer lange Strecke auf Radwegen und ruhigen Nebenstraßen in Richtung Peine. Unterwegs besteht die Möglichkeit, eine kleine Craftbeer-Brauerei zu besuchen. In der Nähe des Eixer Sees ist eine Mittagspause vorgesehen. Danach geht es zurück – mit einem Zwischenstopp an einem originalgetreu aufgebauten Bohlenständerhaus aus der Eisenzeit.

Teilnehmer müssen sich an 3G-Regel halten

Die Rückkehr ist für 17 Uhr geplant. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten selbst Getränke und Verpflegung mitbringen. Auch Pedelec-Fahrer sind willkommen. Gäste werden um eine Spende von 2 Euro für den ADFC gebeten. Coronabedingt gilt die 3G-Regel: Nur wer geimpft, genesen und aktuell getestet ist, darf mitfahren. Weitere Informationen gibt es bei Arne Grävemeyer unter Telefon (01 71) 9 71 73 94 oder nach einer E-Mail an grvmr@online.de. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen beschränkt.

Von Carina Bahl