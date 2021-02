Die Feuerwehr Altwarmbüchen musste am Sonntagnachmittag zu einem Feuer im Parkhaus des A2-Centers ausrücken. Wie dort Absperrmaterial in Brand geraten konnte, steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Isernhagen - Rauch am A2-Center: Feuerwehr löscht Brand in Parkhaus