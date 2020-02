Aurich/Hannover

Viel Beton, weite Plätze: Berlin, Köln und Hamburg sind als Skaterhochburgen bekannt in Deutschland. Doch auch in Niedersachsen gibt es eine lebendige Szene - in Hannover etwa, wo Max Beckmann lebt, der professionell Anlagen für Skater baut. Oder im ostfriesischen Aurich, wo erst kürzlich die norddeutschen Meisterschaften ausgetragen wurden - Mike Brauer aus Leer und Lina Ziegler aus Oldenburg tricksten sich dabei zur Meisterschaft. Das 40 000-Einwohner-Städtchen Aurich im Nordwesten Niedersachsens und die große Skatebühne - wie passt das zusammen?

Die Rampe wurde vom Unternehmen Yamato Living Ramps gebaut. Das Unternehmen mit Sitz in Hannover baut weltweit individuell gestaltete Skate- und Bikeparks. Quelle: dpa

Ziemlich gut, findet Titus Dittmann. „Wo die Skatekultur blüht, hängt nicht nur von der Größe einer Stadt ab, sondern auch davon, wo sich Menschen für den Sport engagieren“, erzählt der 71-Jährige aus Münster, der als Größe im deutschen Skatesport gilt - in den 70er und 80er Jahren baute er die Szene in Deutschland mit auf, mit seinem Label „ Titus“ dominierte er über Jahrzehnte den Markt. Auch in Aurich fing alles klein an und lebt vom Enthusiasmus einzelner: Zuerst wurde ein Skateshop eröffnet, dann entstand in der beschaulichen Kleinstadt nach und nach eine Kultur rund um die Bretter.

Rebellion war das Herz der Skateszene

Doch die Skatekultur hat sich in den vergangenen Jahren enorm gewandelt. In diesem Sommer ist Skaten erstmals olympische Disziplin bei den Spielen in Tokio. „Die Leistungsorientierung verwässert die Rebellion, die früher das Herz der Skateszene war“, sagt Titus Dittmann. Das findet er aber nicht nur schlecht: Olympia bringt aus seiner Sicht viel Geld für den Sport. Und die wachsende Bekanntheit schlägt sich darin nieder, dass Städte und Gemeinden auch in Niedersachsen mehr Geld in Skateanlagen investieren.

Zu den Profiteuren dieses Trends zählt Max Beckmann aus Hannover. Als BWL-Student wollte er vor über zehn Jahren in der Landeshauptstadt gemeinsamen mit seiner Crew mehr Raum für die Szene schaffen und eine gute Skateanlage bauen. Das war 2007. Die selbstgebaute Rampe sollte der Ausgangspunkt für sein Unternehmen werden.

Skaten ist kein Nischensport mehr

Mittlerweile baut der heute 34-jährige Beckmann als Mitgründer der Firma Yamato Living Ramps weltweit Skateanlagen. In Niedersachsen stehen seine Rampen etwa in Celle, Göttingen oder in Bruchhausen-Vilsen im Kreis Diepholz. Aber auch in Paris oder La Paz war Beckmann schon aktiv. Und die Städte lassen sich die Skaterampen einiges kosten. „Das sprengt mittlerweile die 200 000 Euro pro Anlage“, erzählt Max Beckmann.

Dass Skaten kein Nischensport mehr ist, findet Beckmann gut. Die Skatekultur sei offener geworden „Skater sind kaum noch versteift darauf, welche Tricks, Musik und Klamotten cool sind.“ Derzeit verzeichnet die Szene besonders viel weiblichen Zuwachs, Skaten ist längst kein Jungssport mehr.

Das erlebt auch Titus Dittmann so. „Ich würde schätzen, dass mittlerweile 10 bis 20 Prozent in der Szene weiblich sind“, mutmaßt der Skatesenior. Tendenz steigend. Niedersachsen ist trotz wachsenden Interesses aus Sicht von Dittmann aber kein Leuchtturm in der Skateszene. Das liege aber nicht am Bundesland selbst, tröstet Dittmann. „Skaten bleibt eben eine urbane Geschichte.“

Von RND/dpa