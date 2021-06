Unterlüß

Ein morgendlicher Badeausflug ist für ein Wildschwein im Landkreis Celle gründlich schief gegangen: Die Sau sei über angehäufte Erde in einen Kunststoff-Pool gelangt, habe aber nicht mehr herausklettern können, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Unfreiwillig musste das Tier ein paar Runden in dem Pool in Unterlüß drehen. Schließlich befreiten Polizisten und Feuerwehrleute das Schwein aus seiner misslichen Lage. Nach ihrer Rettung flüchtete die Sau in einen angrenzenden Wald. Wildschweine gelten als gute Schwimmer.

Von RND/dpa/lni