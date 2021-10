Hemmingen

Die durchschnittlichen Mieten sind im Stadtgebiet gestiegen. Das geht aus dem qualifizierten Mietspiegel hervor, den der Rat der Stadt jetzt beschlossen hat. Betroffen sind demnach besonders neuere Wohnungen. Seit 2011 legt die Stadt alle zwei Jahre einen Mietspiegel vor, der für Mieter wie auch Vermieter als Vergleichsgrundlage für angemessene Mieten dienen soll. „Letztlich können damit Streitigkeiten vermieden werden. Auch im Falle gerichtlicher Auseinandersetzungen kann der Mietspiegel eine Orientierungshilfe für alle Beteiligten sein“, sagt Bürgermeister Claus Schacht (SPD).

Mietspiegel ist nur bedingt mit älteren Erhebungen vergleichbar

Der aktuelle Mietspiegel basiert erstmals auf den durchschnittlichen Mieten der vergangenen sechs Jahre. Zuvor wurden immer nur die Mieten der vergangenen vier Jahre herangezogen. Die Stadt weist deshalb darauf hin, dass die Mieten aus dem aktuellen Dokument nur bedingt mit denen aus dem Mietspiegel 2019 vergleichbar sind.

Die Durchschnittsmieten werden gestaffelt nach dem Alter und der Größe der Wohnung angegeben. Für Wohnungen ab dem Baujahr 1995 werden Preise zwischen 8,65 und 9,12 Euro pro Quadratmeter erhoben. 2019 lagen sie zwischen 7,18 Euro und 7,85 Euro. Die Mieten für Wohnungen, die zwischen 1961 bis 1995 gebaut wurden, liegen aktuell zwischen 6,23 Euro und 6,41 Euro pro Quadratmeter (zuvor 5,92 und 6,27 Euro). Für bis 1960 gebaute Wohnungen liegen die Preise bei 5,86 und 6,21 Euro pro Quadratmeter (zuvor 5,81 bis 5,92 Euro). Alle Beträge beziehen sich auf die Nettokaltmiete einer Wohnung.

Wohnort spielt für Mietpreis in Hemmingen kaum eine Rolle

Die Stadt führt aus, dass Mieten immer von verschiedenen Merkmalen einer Wohnung abhingen. Für den Mietspiegel wurden die Wohnungsgröße, die Ausstattung und die Beschaffenheit einbezogen. Die Beschaffenheit bezieht sich auf die Bauweise, den Zuschnitt und den baulichen Zustand der Wohnung. Die Wohnlage wurde nicht unmittelbar berücksichtigt, da in Hemmingen kaum Mietpreisunterschiede feststellbar sind. Der Mietspiegel weist jedoch darauf hin, dass sich in Einzelfällen durch die Wohnlage auch Unterschiede in den Mieten rechtfertigen lassen.

Von Tobias Lehmann