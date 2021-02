Hemmingen

Runder Jahrestag von Wikipedia: Seit 20 Jahren suchen Menschen in dem frei zugänglichen Onlinelexikon Informationen, die von vielen anderen Menschen bereitgestellt werden. Was steht da eigentlich über Hemmingen? Die Redaktion hat sich durch die Seiten geklickt und zehn Informationen gefunden, die vielleicht sogar eingefleischte Hemminger nicht wissen.

Arnum/Hiddestorf

Arnum ist zwar der größte Stadtteil von Hemmingen im Hinblick auf die Einwohner, nicht aber bei der Fläche, denn Arnum ist nur 4,6 Quadratkilometer groß. Der größte Stadtteil ist Hiddestorf mit 8,7 Quadratkilometern.

Stadtpark

Für Hemmingen-Westerfeld gibt es Planungen, einen Stadtpark zu errichten. Die Idee ist schon etwas älter, hat aber durch die Diskussion über das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (Isek) Hemmingen 2030 neuen Schwung bekommen. Demnach könnte der Stadtpark an den Tennisplätzen an der Weetzener Landstraße beginnen und am Friedhof vorbei bis in Richtung altes Dorf reichen. Ganz von null anfangen muss die Stadt bei diesem Projekt nicht: An dieser Stelle gibt es schon einen Grünzug mit einigen Sitzbänken.

Hemmingen bezeichnet sich gern als familienfreundliche Stadt im Grünen. Das soll auch künftig so bleiben. Der Stadtpark in Hemmingen-Westerfeld ist eine Vision. In dem vorhandenen Grünzug zwischen Tennisplätzen und dem alten Dorf gibt es schon einige Pflanzanlagen und Sitzbänke. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Ohlendorf

In Ohlendorf gibt es eine Besonderheit: Die Zahl der Hofstellen ist in den vergangenen 400 Jahren nahezu konstant geblieben. Die im Jahre 1585 erbauten Höfe bestehen heute noch.

Äpfel

Drei Apfelsorten sind von dem aus Wilkenburg stammenden Pomologen Johann Georg Conrad Oberdieck nach dem Ort benannt: Wilkenburger Währapfel, Wilkenburger Herbstreinette und Wilkenburger Zitronenreinette.

KGS-Bläser

Die KGS in Hemmingen-Westerfeld initiierte 1996 die erste Bläserklasse in Niedersachsen.

Eine Bläserklasse der Hemminger KGS übt für einen Auftritt im Schloss Bellevue in Berlin. Quelle: LKLN (Archiv)

Meilensteine

Hemmingen-Westerfeld hatte einen Berliner Bären. Laut Erzählungen wurde er in den 1990er-Jahren abgebaut, als der Kindergarten errichtet wurde. Bei dem Berliner Bären handelte es sich um Berliner Meilensteine, neuzeitliche kleine Denkmäler mit Kilometerangaben nach Berlin, wie sie vielerorts in Westdeutschland standen oder noch stehen.

Kreuzstein

Der Siebstein oder Siebmacherstein in Harkenbleck ist einer der wenigen im früheren Landkreis Hannover erhaltenen Kreuzsteine. Ursprünglich könnte er ein Sühnestein gewesen sein. Bis 1911 diente er als Brücke über einen Graben. An seinem Fundort soll einst eine Magd einen als Gespenst verkleideten Siebmacher erschlagen haben. Der Stein wurde mehrfach umgesetzt, heute steht er vor der Mehrzweckhalle.

Sendeanlage

Der Sender Hemmingen, eine Sendeanlage des Norddeutschen Rundfunks in Hemmingen-Westerfeld für UKW-Rundfunk und Fernsehen, strahlte bis 2015 über eine sogenannte Rautenantenne Mittelwelle aus. Funkamateure, die symbolisch einen Kranz niederlegten, gaben zu bedenken, nicht jeder habe Hightech, über die die Hörer das Programm empfangen sollen. Zudem könnten kleine Radios überall mit hingenommen werden, eine Internetverbindung sei nicht notwendig, und die Batterien hielten lange. Neuere Geräte hingegen müssten ständig aufgeladen werden.

Kranzniederlegung für die Mittelwelle vor dem Hemminger Sender: Deutscher Amateur-Radio-Club (DARC)-Ortsverbandsvorsitzender Matthias Wendt (von links), sein Stellvertreter Eugen Krümpelmann, Funkamateur Jürgen Horst und DARC-Mitglied Hermann Burchard. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Fischbauchträger

Das Mausoleum in Hemmingen war ursprünglich über eine Naturbrücke mit einem von Georg Ludwig Friedrich Laves entwickelten Fischbauchträger zu erreichen, die über den Ringgraben führte. Der Träger hat die äußere Form eines Fischbauchs und daher seinen Namen.

Bürgermeister

Hemmingens Bürgermeister Claus Schacht (SPD) hat eine eigene Seite auf Wikipedia. Dort steht, dass er Mitglied des Sozialausschusses des Deutschen Städte- und Gemeindebundes ist sowie Vorstandsvorsitzender des NSI, einer Bildungseinrichtung der niedersächsischen Kommunen.

Von Andreas Zimmer