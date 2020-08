Versorger betonen: Es gibt genug Trinkwasser in Hemmingen

Hemmingen

Als vor Bürger in Lauenau im Kreis Schaumburg Anfang August den Wasserhahn aufdrehten, waren sie geschockt: Es kam kein Tropfen mehr aus der Leitung. Die hohen Temperaturen und das trockene Sommerwetter hatten dazu geführt, dass es nicht mehr ausreichend Trinkwasser gab. Kann das womöglich auch in Hemmingen passieren? „Die Trinkwasserversorgung ist sicher“, sagt Enercity-Pressesprecher Dirk Haushalter. Das hannoversche Unternehmen versorgt die meisten Ortschaften Hemmingens mit Wasser. Die Purena GmbH aus Wolfenbüttel versorgt lediglich die Ortsteile Hiddestorf und Devese. Deren Geschäftsführer Hinrich Beckmann geht ebenfalls nicht davon aus, dass eine Wasserknappheit entstehen wird. Es wäre dafür eine mehrmonatige Trockenzeit notwendig. „Doch damit ist in diesem Jahr nicht zu rechnen“, sagt er.

Wasserversorger: Verhalten der Bürger hat sich nicht gewandelt

Purena stellte in den beiden Ortsteilen zum Stichtag 31. Juli einen gegenüber des Vorjahres um acht Prozent höheren Wasserverbrauch fest. Gegenüber 2018 sind es sogar elf Prozent mehr. „Das führen wir aber auf übliche unterjährige Schwankungen zurück“, sagt Beckmann. Er nennt auch den Zuzug von Menschen in die Neubaugebiete als Grund für den Anstieg. „Das Abnahmeverhalten unserer versorgten Kunden hat sich nach unserer Beobachtung in diesem Jahr nicht geändert“, erklärt der Geschäftsführer. Haushalter erklärt, dass der Bedarf derzeit etwas über dem Durchschnitt eines üblichen Jahres liege. „Er ist aber nicht so hoch wie etwa im vergangenen Jahr.“

Das Trinkwasser von Enercity stammt größtenteils aus dem Wasserschutzgebiet im Fuhrberger Feld in der Wedemark. „Anders als bei einigen anderen Wasserversorgern bezieht Enercity rund 90 Prozent des Wassers aus einem großen Grundwasservorkommen und ist damit beispielsweise unabhängig von Quellen, die im Sommer weniger Wasser liefern als im Frühjahr“, sagt Haushalter. Somit sei das Risiko, dass Hemminger plötzlich auf dem Trockenen sitzen, sehr gering.

Purena : Stauseen im Harz sind noch zu 50 Prozent gefüllt

Auch der Purena-Geschäftsführer belegt, dass noch lange kein Grund zur Besorgnis bestehe. Die sechs Stauseen, aus denen das Wolfenbütteler Unternehmen sein Wasser bezieht und über zwei Übergabestellen nach Devese und Hiddestorf leitet, seien noch zur Hälfte gefüllt. Exakt bei 50 Prozent lag der Durchschnittswert laut Messdaten am vergangenen Freitagmorgen. Kritisch werde es laut Beckmann bei einem Wert von 25 Prozent.

Trotz der noch entspannten Lage in Hemmingen wiesen die Versorger darauf hin, sparsam mit Wasser umzugehen. „ Trinkwasser ist das wichtigste Lebensmittel, das wir haben. Jeder Wasserkunde kann durch sein eigenes Verhalten zu einer umsichtigen Wasserverwendung beitragen“, sagt Haushalter. „Wasser ist ein wertvolles Gut. Die Menschen sollten deshalb verantwortungsvoll damit umgehen“, betont Beckmann.

Von Mark Bode