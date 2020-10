Hemmingen/Pattensen

Wer regelmäßig auf der Alten Dorfstraße/Steinbrink zwischen Wilkenburg und Harkenbleck oder auf der K 224 zwischen Harkenbleck, Reden und Koldingen unterwegs ist, kann es das ganze Jahr über beobachten: Während Freizeitradler und Pendler den parallel an beiden Straßen laufenden Radweg nutzen, wählen ambitionierte Rennradler die risikoreichere Variante. Sie fahren auf der Straße – was das Unfallrisiko erhöht.

Denn laut Straßenverkehrsordnung müssen Autofahrer beim Überholen innerorts einen ausreichenden Seitenabstand von mindestens anderthalb Metern einhalten. Außerorts sind es sogar zwei Meter. Das fällt auf Land- und Kreisstraßen mit je einer Fahrspur in jede allerdings Richtung schwer. Noch dazu, wenn die Rennradler zu zweit oder zu dritt nebeneinander fahren und dann auch noch andere Radfahrer entgegenkommen.

Anzeige

Zwischen Hemmingen und Pattensen dürfen Radler nicht die Straße nutzen

Zwischen Hemmingen und Pattensen kommt noch eine besondere Verkehrssituation hinzu: Während innerorts in Reden, Harkenbleck und Wilkenburg die Mitbenutzung der Fußwege per Schild auch für Radfahrer erlaubt ist, ist ihnen zwischen Koldingen, Reden, Harkenbleck und Wilkenburg das Fahren auf der Straße untersagt. Deutlich macht dies das Verkehrszeichen 240, das an allen Ortsausfahrten zu sehen ist und auf einen gemeinsamen Geh- und Radweg hinweist. Doch viele Radrennfahrer halten sich offensichtlich oftmals nicht an die geltende Regel.

Das Verkehrszeichen 240 weist auf einen gemeinsamen Fuß- und Radweg hin. Radfahrern ist das Befahren der Straße nicht erlaubt. Quelle: Torsten Lippelt

„Ein Radweg ist immer dann benutzungspflichtig, wenn ein Verkehrszeichen angeordnet ist“, sagt Christine Rettig, Sprecherin des ADAC Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt. Die Radwege außerorts würden häufig mit dem Zeichen 240 angezeigt und seien damit auch für alle Radfahrer, egal ob Trekkingrad, Mountainbike oder Pedelec benutzungspflichtig. „Für Rennräder gibt es keine Ausnahmen“, sagt Rettig.

Dabei sei auf gemeinsamen Geh- und Radwegen besonders auf die Fußgänger Rücksicht zu nehmen. Außerdem müsse das Rennrad den Ansprüchen eines verkehrssicheren Rades genügen. „Klingel, Reflektoren und Beleuchtungseinrichtungen sind zwingend erforderlich und müssen nachgerüstet werden“, sagt Rettig. Rennräder verfügen in der Regel über keine entsprechende Ausstattung. Pattensens Stadtsprecherin Andrea Steding ergänzt daher, dass reine Rennräder nicht für den Verkehr zugelassen seien und „somit im öffentlichen Verkehr nichts zu suchen hätten“, sagt sie.

ADFC appelliert an alle Verkehrsteilnehmer

Für Radfahrer generell gelten wenige Ausnahmen. Benutzungspflichtige Radwege dürften nur dann ignoriert werden, wenn sie objektiv unbenutzbar sind – etwa bei Vereisung oder durch parkende Fahrzeuge, sagt Jens Spille, Sprecher des ADFC Hemmingen/ Pattensen. Auch das Nebeneinanderfahren ist auf Straßen ohne einen Radweg erlaubt, aber nur wenn der Verkehr dadurch nicht behindert werde, so Rettig. Beide appellieren sowohl an Radfahrer als auch an Motorrad- und Autofahrer stets aufeinander Rücksicht zu nehmen, um Unfälle zu vermeiden.

Im Frühjahr hatte der ADFC die Ergebnisse seines Radwegeworkshops der AG Radverkehr Hemmingen vorgestellt. Darin waren 168 Verbesserungsvorschläge gesammelt worden, 120 davon mit konkreten Ortsangaben. „Ein besonderer Gefahrenpunkt ist die Wilkenburger Spinne“, sagt Spille. Dort sei das Problem nicht zu kartografieren, vielmehr hielten sich die Verkehrsteilnehmer nicht an die Straßenverkehrsordnung.

Von Torsten Lippelt