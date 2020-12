Hemmingen/Springe

Bei einem Unfall am Dienstagvormittag zwischen Lüdersen und Hiddestorf ist ein 33-Jähriger schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Mann aus Springe auf der Kreisstraße 227 in Richtung Hiddestorf unterwegs und aus bisher ungeklärter Ursache auf gerader Strecke mit seinem Honda Civic von der Straße abgekommen. Er streifte keinen Baum, das Auto blieb in einem Graben auf dem Dach liegen.

Feuerwehrleute waren bei dem Unfall auf der K 227 im Einsatz. Quelle: Sebastian Hillert/Feuerwehr

Die Hemminger Feuerwehr wurde gegen 9.25 Uhr an die Unfallstelle gerufen. „Als sie eintraf, hatten Ersthelfer das Fahrzeug bereits vom Dach wieder auf die Räder gedreht“, teilte der stellvertretende Stadtfeuerwehrsprecher Sebastian Hillert mit. „Die Feuerwehr entfernte die Beifahrertür mit Hydraulikwerkzeugen, damit der Fahrer schonend gerettet werden konnte.“ Anschließend sei der Fahrer durch den Rettungsdienst betreut und in ein Krankenhaus gebracht worden. Der ebenfalls eingesetzte Hubschrauber konnte ohne Patient wegfliegen.

Kreisstraße Lüdersen-Hiddestorf nach Unfall gesperrt

Die Kreisstraße musste für etwa anderthalb Stunden halbseitig und zeitweise ganz gesperrt werden, teilte die Polizei mit. Am Wagen entstand Totalschaden, der auf rund 5000 Euro geschätzt wird.

Am Auto entstand Totalschaden. Quelle: Feuerwehr (Sebastian Hillert)

„Die Feuerwehr klemmte die Batterie ab und übergab die Einsatzstelle nach etwa 90 Minuten an die Polizei“, sagte Hillert. Im Einsatz waren 51 Feuerwehrkräfte mit acht Fahrzeugen aus den Ortsfeuerwehren Hiddestorf/Ohlendorf, Arnum und Hemmingen-Westerfeld.

