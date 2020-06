Trotz Corona: Stadt Hemmingen will Ratssitzungen vorerst nicht im Livestream zeigen

Hemmingen

Wird die Stadt Hemmingen demnächst öffentliche Sitzungen vom Rat und möglicherweise auch von seinen Ausschüssen live im Internet übertragen? Vorerst nicht, wie die Stadtverwaltung jetzt auf eine entsprechende Anfrage des Grünen-Ratsherrn Joachim Steinmetz antwortete – mit Verweis auf den Datenschutz.

Live im Internet: Der Braunschweiger Ratsvorsitzende Frank Graffstedt eröffnet die Sitzung. Quelle: Screenshot: Stadt Braunschweig

„Jedes Ratsmitglied muss einverstanden sein“, erläuterte die Erste Stadträtin Regina Steinhoff. Wenn der Rat dies wolle, müssten es also erst einmal die Mitglieder unter sich klären. Der Anlass für die Frage von Steinmetz war die wegen des Coronavirus auf 15 beschränkte Zahl an Zuhörerplätzen. In der jüngsten Ratssitzung im KGS-Forum – es war die erste Ratssitzung unter Corona-Auflagen – waren alle Zuhörerplätze belegt. Zwei Zuhörer setzten sich vor den Eingang zum Forum, um die Sitzung zumindest von dort verfolgen zu können. Als später ein Zuhörer einen der 15 Plätze verließ, durfte einer der Wartenden diesen einnehmen.

Sitzungen aus Platzgründen verlegt

Die Stadt verfährt bei öffentlichen Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse nach dem Windhundprinzip: Wer zuerst kommt, darf hinein. Die meisten Sitzungen sind aus Platzgründen bereits vom Ratssaal ins KGS-Forum verlegt worden. Dort können die Tische weit genug auseinander stehen. „Wir müssen auch die Fluchtwege einhalten“, sagte Steinhoff.

Die erste Ratssitzung im KGS-Forum in Hemmingen in der Corona-Pandemie. Quelle: Andreas Zimmer

Die Stadt dünnt ansonsten die Tagesordnungen aus, verschiebt also Beratungen, soweit es möglich ist, auf spätere Termine. So solle ein zunächst für die jüngste Sitzung des Finanzausschusses geplanter Vortrag über das Thema Finanzierungen für Unternehmen nun erst in der nächsten Sitzung im September auf der Tagesordnung stehen, erklärte Steinhoff. Man hoffe, dass dann mehr Zuhörer den Vortrag verfolgen dürfen.

Sitzungen wegen Corona abgesagt

Die Stadt hat außerdem bereits drei geplante öffentliche Sitzungen von Ratsausschüssen abgesagt. Über die Themen ließe sich auch später beraten, hieß es. Dazu gehört zum Beispiel der Bericht des Behindertenbeauftragten der Stadt. Ein Überblick über die aktuellen Sitzungen:

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Inneren Service hat am 4. Juni getagt, die nächste Sitzung ist am 7. September.

Der Ausschuss für Soziales, Kultur, Sport und Verkehr tagt erst wieder am 2. September, die Sitzung am 10. Juni fiel aus.

Der Feuerschutzausschuss hat nicht wie geplant am Montag, 15. Juni, getagt. Allerdings wurde eine für Juli geplante Sitzung auf Mai vorgezogen. Der Feuerschutzausschuss ist am 31. August das erste Gremium, das nach der Sommerpause wieder öffentlich tagt.

Tische auseinander und noch Stühle dazwischen und das Fenster auf: Sitzung eines Ratsausschusses im Ratssaal. Quelle: Andreas Zimmer

Der Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration diskutiert am Donnerstag, 18. Juni, 19 Uhr, in der KGS über ein Thema, das keinen Aufschub mehr duldet – die geplante Erweiterung der Carl-Friedrich-Gauß-Schule.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt trifft sich am 10. September zur nächsten Sitzung, die Sitzung am 25. Juni fällt aus.

Der Rat tagt am Donnerstag, 9. Juli, 19 Uhr, im KGS-Forum.

Ratssitzungen streamen: So machen es andere Städte In Städten wie Wolfsburg und Braunschweig wird das Streamen von Ratssitzungen bereits seit einiger Zeit praktiziert. Pro Sitzung investiert die Stadt Braunschweig rund 2000 Euro für Technik und Personal. Im Durchschnitt sind bei den Live-Übertragungen, die in Braunschweig um 14 Uhr beginnen und zuweilen bis 22 Uhr dauern, rund 200 bis 300 Zuschauer dabei, sagte ein Stadtsprecher. In Langenhagen versucht die Linken-Ratsfrau Felicitas Weck, den Onlinestream seit nunmehr etwa zwei Jahren zu etablieren. Langenhagen wäre damit Vorreiter in der Region Hannover. Der Rat hatte ihren Antrag jüngst abgelehnt, weil die zu erwartenden Kosten noch nicht beziffert werden können. In der Landeshauptstadt sind vergleichbare Anträge bislang gescheitert. Die Regionsversammlung hat im April dieses Jahres mehrheitlich einen Onlinestream aus ihrer Sitzung abgelehnt. nea/swa/zi

Von Andreas Zimmer