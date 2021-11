Hemmingen

Am ersten Adventswochenende schon etwas vor? In Hemmingen gibt es viel Gesang und es wird vorweihnachtlich. Eine Auswahl an Veranstaltungstipps.

A-Capella-Show: Das Hemminger Kulturzentrum bauhof sorgt für Weihnachtsstimmung und hat für Freitag, 26. November, das junge Leipziger Ensemble Quintense eingeladen. Es hat sich 2015 gegründet und gilt als vielversprechende Newcomer im Genre des Pop-A-Cappella. Die Show „Winterwonderland“ beginnt um 20 Uhr im KGS-Forum an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld. Der Eintritt kostet 22 Euro, ermäßigt 18 Euro. Karten gibt es im Internet auf bauhofkultur.de. Das Kulturzentrum rechnet mit rund 100 Gästen. Die Stühle werden mit ausreichend Abstand gestellt werden. Wegen Corona gilt die 2-G-Regel.

Adventssingen: Die Friedensgemeinde Arnum lädt im Advent freitags, 18 Uhr, zu kleinen Andachten mit offenem Singen auf den Kirchhof an der Bockstraße ein, erstmals am 26. November. Bei Kerzenlicht stimmt die Gruppe Adventslieder an. „Den Freitagsfreiraum werden wir dann auch in diesem Rahmen feiern und durch den Bläserchor musikalisch begleiten lassen“, erläutert Pastorin Kira Eiben. In Hiddestorf beginnt am Sonntag, 28. November, auch die Aktion Lebendiger Adventskalender mit täglichen Treffen bis Heiligabend. Auftakt ist um 18 Uhr mit dem Feuerwehrmusikzug an der Nikolaikirche.

Weitere Veranstaltungstipps fürs Wochenende

Atelierspaziergang: Bei einem Spaziergang durchs Alte Dorf in Hemmingen-Westerfeld können am ersten Adventswochenende vier Ateliers besichtigt werden. Sie sind am Sonnabend und Sonntag, 27. und 28. November, jeweils von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Sieben Künstlerinnen und Künstler stellen aus. Der Eintritt ist frei.

Basar: In der Trinitatisgemeinde öffnet an den vier Adventssonntagen immer nach dem Gottesdienst, also etwa gegen 11 Uhr, der Adventsbasar. Im Gemeindesaal am Kirchdamm in Hemmingen-Westerfeld gibt es unter anderem selbst gemachte Marmeladen, Chutneys, Liköre, Kekse, Weihnachtsbasteleien und Handarbeiten zu kaufen. Zu einem Basar, aber auch zu einem kleinen Konzert von KGS-Schülern sowie Punsch, Kaffee und Kuchen lädt die St.-Vitus-Kirchengemeinde für Sonntag, 28. November, ein. Der „Outdoor-Familiengottesdienst“ beginnt um 11 Uhr in Wilkenburg.

Organistin Heike Moltzen an der Orgel der Trinitatiskirche in Hemmingen Organistin Quelle: Trinitatisgemeinde (Thomas Schwarze)

Orgelführung und -konzert: Die Orgel in der Trinitatiskirche in Hemmingen-Westerfeld wurde vor 30 Jahren eingeweiht. Aus diesem Anlass hat sich die Kirchengemeinde eine Veranstaltungsreihe im Advent ausgedacht. Nach dem 10-Uhr-Gottesdienst am Sonntag, 28. November, also gegen 11 Uhr, bietet sie eine Orgelführung an. Das „Kinder-Orgelkonzert“ am 28. November um 16 Uhr richtet sich an Grundschüler, aber auch Erwachsene sind willkommen. Marita Heidrich erzählt die Geschichte der Weihnachtstaube Melanie, die mit Orgelmusik, gespielt von Heike Moltzen, untermalt wird. Der Eintritt ist frei, die Gemeinde bittet aber um Spenden für den Erhalt der Orgel. Es gilt die 2-G-Regel.

Von Andreas Zimmer