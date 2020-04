Stadt Hemmingen sucht Wohnungen für Flüchtlinge

Hemmingen

Mit einem Aufruf in ihrem Mitteilungsblatt hat die Stadt Hemmingen ihre Einwohner aufgefordert, freien Wohnraum zur Miete oder zum Kauf anzubieten. Es werden Wohnungen vor allem für Menschen gesucht, die nach der Flucht aus ihrer Heimat nach Hemmingen gekommen sind. Der Hintergrund: Die bestehenden Gemeinschaftsunterkünfte in Gewerbegebieten sind nach jetzigem Stand nur bis 2022 erlaubt.

Nach Angaben der stellvertretenden Verwaltungschefin Regina Steinhoff leben zurzeit rund 300 Flüchtlinge in Hemmingen, davon 95 in Gemeinschaftsunterkünften. Für die übrigen hatte die Stadt etwa 40 Wohnungen gemietet, für die viele Bewohner inzwischen selbst Mietverträge mit den Eigentümern abgeschlossen haben. Das sei „im Sinne der Integration sehr zu begrüßen“, sagt Steinhoff.

Wohnungsmarkt ist angespannt

Es führe aber dazu, dass die Stadt kein Belegungsrecht mehr habe. Sie suche aber vor allem für die zurzeit noch – und oft schon seit längerer Zeit – in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten Menschen individuellen Wohnraum. Etliche hätten auch ein eigenes Einkommen und könnten eine Wohnung durchaus finanzieren.

Aber auf dem insgesamt angespannten Wohnungsmarkt sei es für die Flüchtlinge oft trotzdem schwierig, einen Vermieter zu finden, der bereit ist, ihnen eine Wohnung zu überlassen. In solchen Fälle sei die Stadt bereit, als Vertragspartner für die Eigentümer aufzutreten und die Wohnung dann unterzuvermieten, erklärt Steinhoff. Auch der Kauf durch die Stadt sei möglich. Das gelte auch für ganze Häuser.

Gemeinschaftsunterkünfte bald nicht mehr zulässig?

Die Kommune ist vor allem aus zwei Gründen darauf angewiesen, weiteren Wohnraum vorzuhalten: Zum einen könnte sie gezwungen sein, noch weitere 50 Menschen nach einer Flucht aufzunehmen. Für diese Zahl besteht zumindest theoretisch nach der landesweiten Verteilquote noch eine Verpflichtung.

Zum anderen liegen die beiden Hemminger Gemeinschaftsunterkünfte in Gewerbegebieten. Das sei jedoch rechtlich nur noch bis zum Jahr 2022 erlaubt, erläutert Steinhoff. „Allerdings laufen auf Bundesebene Gespräche, diese Ausnahmemöglichkeit zu verlängern“, fügt sie hinzu.

Wer eine Wohnung oder ein Haus an die Stadt vermieten oder verkaufen will, kann sich unter Telefon (05 11) 4 10 32 70 oder per E-Mail an heike.nowarre@stadthemmingen.de an den Service für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung wenden.

Von Thomas Böger