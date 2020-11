Hemmingen

Kreativ sein in der Corona-Pandemie: Die Stadtjugendpflege Hemmingen lobt einen Malwettbewerb zum Thema Weihnachten aus. Für die fünf schönsten und kreativsten Bilder, die die Jury aus Bürgermeister Claus Schacht und Mitarbeitern der Jugendpflege auswählt, gibt es Preise. Um welche es sich handelt, möchte die Jugendpflege noch nicht verraten. Einsendeschluss für den Wettbewerb unter dem Motto „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ ist am Freitag, 27. November. Teilnehmen dürfen alle Kinder aus dem Stadtgebiet Hemmingen.

Malwettbewerb : Bilder werden im Bürgersaal-Fenster gezeigt

„Ich bin sehr gespannt“, sagt Bürgermeister Schacht. „Bei unserem Malwettbewerb Anfang des Jahres hat sich gezeigt, mit welcher Fantasie und liebevoller Gestaltung die Kinder die schönsten Kunstwerke geschaffen haben.“ Damals lautete das Thema: „Was mache ich, wenn ich zu Hause bleiben muss?“

Jedes Kind darf ein Bild einreichen. Es soll zeigen, worauf sich die Kinder zu Weihnachten freuen. Das Bild sollte handgemalt und dann abfotografiert oder eingescannt und an die E-Mail-Adresse helena.runge@stadthemmingen.de gesendet werden – die Kontaktdaten der Eltern, der Titel des Bildes sowie Name und Alter des Kindes müssen in der E-Mail vermerkt sein. Die eingereichten Bilder werden ausgedruckt und in der Adventszeit in den Fenstern des Bürgersaals am Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld gezeigt. Die Jugendpflege bittet zudem darum das gemalte Bild aufzubewahren.

Von Andreas Zimmer