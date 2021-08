Hemmingen-Westerfeld

Nach zwei Monaten wieder freie Fahrt im Bereich der alten B3 und der Weetzener Landstraße: Die Arbeiten an der Baustelle in Hemmingen-Westerfeld sind beendet. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Somit ist auch der Abschnitt zwischen der Göttinger Landstraße und der Heinrich-Hertz-Straße wieder geöffnet.

Der Energieversorger Enercity erneuerte die Trinkwasserleitungen und verlegte sie wegen des Baus der Stadtbahn nach Hemmingen-Westerfeld. Unter den Gleisen sollen keine Versorgungsleitungen mehr sein. Abschnitte der Weetzener Landstraße waren seit dem 3. Juni gesperrt. Fußgänger und Radfahrer konnten an der Baustelle vorbei.

Baustelle: Rohre müssen wegen Stadtbahn verlegt werden

Die Arbeiten an den Rohren endeten nach Angaben der Verwaltung Ende Juli. „Im Anschluss musste noch die Absperrung zurückgebaut werden“, erläuterte Stadtsprecherin Sabine Hürthe.

Die Weetzener Landstraße ist eine der Straßen im Hemminger Stadtgebiet mit dem meisten Verkehr.

Von Andreas Zimmer