Seit März hält die Corona-Pandemie auch die Stadt Hemmingen in Atem. Aktuell meldet die Region Hannover sieben registrierte Corona-Infizierte für ihre kleinste Kommune. Insgesamt haben sich damit 62 Hemminger nachweislich mit dem Virus infiziert. Seit dem Ende der Sommerferien stecken sich vermehrt auch Kinder und Jugendliche an. Wie gehen Familien mit der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen um?

Barbara Hadary versucht, positiv zu bleiben. „Wir müssen da jetzt durch, sollten aber keine Panik schieben“, sagt die Hemmingerin. Mit ihren drei Kindern und ihrer Schwiegermutter ist die 38-Jährige am Donnerstag auf dem Wochenmarkt am Rathaus unterwegs. Eine Art von Freiheit, die noch im März nicht für alle möglich war. Während ihre Schwiegermutter den Kontakt mit der Familie vermieden habe und nicht mehr nach draußen gegangen sei, hätten die drei Kinder zu Hause Onlineunterricht bekommen.

Unterricht zu Hause ist problematisch

„Die erste Woche waren sie noch gut drauf, danach war das Lernen nicht mehr möglich“, erinnert sich Hadary. Ihre Kinder und deren Mitschüler hätten bei den digitalen Schulstunden irgendwann alle laut durcheinander geredet, neuer Stoff sei dabei untergegangen, bedauert die an einer Schule tätige Integrationsassistentin. Sie hoffe, dass es nicht wieder so weit komme, dass wochenlang zu Hause unterrichtet werden müsse.

Corona-Fälle hat es an den Schulen, die ihre Kinder besuchen, noch nicht gegeben. Nur einen Verdachtsfall in einer Parallelklasse. „Da waren die betroffenen Eltern gleich alle in Panik“, sagt Hadary. Sie selbst mache sich angesichts der steigenden Infektionszahlen zwar schon Gedanken, ängstlich sei sie aber nicht. Verwandten und Bekannten in Italien hingegen ergehe es da viel schlechter. „Dort sind viele Menschen gestorben, unter anderem der Opa einer Freundin“, sagt die 38-Jährige.

Ein junger Hemminger Vater, der gerade beim Bäcker ein Gebäckstück für seinen einjährigen Sohn gekauft hat, erzählt, wie der Beginn der Corona-Pandemie letztlich für die Aufgabe des Krippenplatzes gesorgt habe. „Wir hatten im Januar mit der Eingewöhnung begonnen, die dauerte zehn Wochen lang bis zum März – und dann wurden die Krippen geschlossen“, sagt er. Eine erneute Eingewöhnung habe sein Sohn nicht mitgemacht, sodass sie den Krippenplatz aufgegeben hätten. Aufgefangen werde dies nun von den Großeltern und reduzierten Arbeitszeiten. Letztere seien bei seinem Job in der Öffentlichkeitsarbeit und bei seiner Frau im öffentlichen Dienst glücklicherweise möglich.

Eltern bleiben in der Corona-Pandemie unter sich

„Ansonsten heißt es jetzt, das Kind bespaßen“, sagt er. Und was passiert in der kalten Jahreszeit, wenn Spielplatzaufenthalte weniger werden? Man könne dann zur Abwechslung noch ein paar andere Eltern mit Kindern drinnen treffen. „Wir sind aber seit der Pandemie sonst eher unter uns.“

Julia Klein hingegen kann der Corona-Zeit auch etwas Gutes abgewinnen. „Im Freizeitpark und im Schwimmbad ist es nicht mehr so überfüllt wie früher“, sagt die 25-jährige Mutter von zwei Kindern. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben zum Schutz vor dem Coronavirus laufe außerdem alles geregelt und geordnet ab. Man habe klare Strukturen, an denen man sich orientieren könne. „Das empfinde ich als sehr positiv“, sagt sie lachend und fügt aber noch hinzu, dass sie mit dieser Einstellung wohl allein dastehe.

„Irgendwie fühlt sich Corona trotzdem noch weit weg an“

Auch im März und April habe sie sich nicht eingeschränkt gefühlt. „Wir waren viel in der Natur“, sagt Klein. Nur die Großeltern habe die Familie in dieser Zeit nicht besucht. Das ist mittlerweile anders. Ob sie angesichts der steigenden Zahlen Angst habe? „Irgendwie fühlt sich Corona trotzdem noch weit weg an“, gibt die 25-Jährige zu. Sie kenne niemanden, der an dem Coronavirus erkrankt sei.

Nur für ihren siebenjährigen Sohn tue ihr das Tragen der Maske leid. „Gerade beim Toben in der Schule finde ich das schlimm.“ Aber natürlich müsse die Maske getragen werden, „auch wenn sie nervt“. Sollte eines ihrer Kinder in Quarantäne müssen, sei dies für sie aber kein Problem. „Dann wird es zu Hause eben wieder lauter“, sagt sie.

