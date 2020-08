Schottergärten bleiben in Hemmingen ein Streitthema. Die Stadt hat zwar in ihrem Mitteilungsblatt geschrieben, sie gehe bei öffentlichen Grünflächen mit gutem Beispiel voran – bei einer Fläche in Wilkenburg ist das allerdings nicht der Fall. Direkt gegenüber auf einem Privatgrundstück befindet sich ein gut gepflegter Schottergarten.