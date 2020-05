Rückkehr nach Corona-Pause: Bald könnte es an den Schulen eng werden

Hemmingen

Der Betrieb in den Schulen ist nach der Corona-Zwangspause wieder angelaufen – wenn auch auf Sparflamme für bestimmte Jahrgänge und mit Neuerungen wie geteilten Klassen, Abstandsgeboten und Spuckschutz in den Sekretariaten. Von Montag, 18. Mai, an stoßen weitere Jahrgänge hinzu, und es wird wieder voller in den Einrichtungen. Die Schulleitungen fühlen sich allgemein gut vorbereitet, auch weil die bisherigen Erfahrungen positiv waren. Es werden aber auch Bedenken deutlich.

Täglicher „Schichtwechsel“ in der Schule

„Die Viertklässler sind sehr diszipliniert“, lobt Ulrike Lange-Riekenberg, Leiterin der Grundschule Hemmingen-Westerfeld, die ab Montag auch wieder Drittklässler besuchen werden. Die Schüler seien von den Eltern zu Hause sowie vor Ort im Schulalltag vorbildlich auf Hygiene- und Abstandsregeln hingewiesen worden.

Pro Tag waren zuletzt stets 40 Viertklässler in der Schule. Normalerweise hat der Jahrgang eine Stärke von 80 Kindern, doch wegen der Schutzmaßnahmen kommt zurzeit immer nur eine Hälfte der jeweiligen Klasse. Die „Schicht“ wechselt täglich, sodass jeder Viertklässler – und ab sofort auch jeder Drittklässler – innerhalb von zwei Wochen an fünf Tagen in der Grundschule ist.

Sammelpunkte und versetzte Pausen für die Klassen

Der Einlass ins Gebäude erfolgt dabei gestaffelt und für alle Klassen von Sammelpunkten aus. Ein großes Hinweisschild definiert den Treffpunkt für die jeweiligen Klassen. Auch in die große Pause geht es für die Kinder in Etappen: Diese dauert insgesamt eine Stunde, dabei dürfen immer nur zehn Kinder für 15 Minuten auf den Hof, wo bestimmte Bereiche gesperrt sind.

Schilder weisen auf die Hygieneregeln hin. Quelle: Torsten Lippelt

Auch für die Integration der Drittklässler in den Schulbetrieb sieht Lange-Riekenberg die Schule gut aufgestellt. Problematisch dürfte es nach ihrer Einschätzung aber werden, wenn nach Pfingsten, also Anfang Juni, auch der zweite Jahrgang wieder beschult wird. „Dann könnte uns das Personal fehlen, weil Lehrkräfte parallel zum Unterricht auch noch Notgruppen betreuen“, sagt die Schulleiterin.

Schülerzahl in KGS verdoppelt sich auf 240

In der KGS Hemmingen gab es zuletzt nur Präsenzunterricht für die Abschlussklassen. „Die Schüler haben viel Verständnis gezeigt und die Hygienevorschriften umgesetzt“, berichtet Andreas Gonschior, stellvertretender Schulleiter. Die Begegnungen seien gut zu minimieren, „denn unsere Schule ist groß und hat viele Räume“. Dies werde auch in der neuen Woche nicht anders sein, wenn durch die Rückkehr von Neunt- und Zehntklässler die Zahl der insgesamt anwesenden Schüler auf 240 anwächst und sich damit im Vergleich zur Vorwoche verdoppelt. Dies lasse sich noch gut bewerkstelligen, doch „ab 600 Schülern wird das demnächst schon enger“, sagt Gonschior.

Bei der Stadt Hemmingen wird die Entwicklung in allen Schulen genau beobachtet. „Natürlich ist überall viel Aufwand nötig. Aber die Schulen machen das sehr gut“, sagt Walburga Gerwing vom Schulamt der Stadt. Sie lobt sie auch die Flexibilität und nennt als Beispiel „Unterricht an der KGS, der draußen stattfand“. Auch die nötige Ausstattung sei überall vorhanden. „Die Desinfektionsmittel stehen bereit, in den Sekretariaten gibt es Spuckschutz oder Visiere“, erklärt Gerwing. Um Infektionen zu minimieren, hat die Stadt in den Schulen die Reinigungsintervalle erhöht.

Schulelternrat lobt und bietet Hilfe an

Und was sagt der Schulelternrat? „Noch kann nicht alles perfekt laufen. Aber die Rückmeldungen, die wir erhalten haben, sind gut“, meint Thorsten Langner. Er ist Vorsitzender des Schulelternrats der KGS Hemmingen und zudem Vorstandsmitglied im Regionselternrat. „Ich weiß, dass die Schule ihr Bestes tut und sehr engagiert ist.“ Langner gibt allerdings zu bedenken, dass das Einhalten der Hygieneregeln schwer wird, „wenn wieder mehr als 600 Schüler da sind. Dann kann es Probleme geben, wenn sich alle Schüler morgens vor Unterrichtsbeginn die Hände waschen sollen“.

Bei der Diskussionen um Abstände und Hygiene ist zuletzt ein anderes Thema in den Hintergrund gerückt: das digitale Lernen und Arbeiten für die Schüler von zu Hause aus. „Nicht jeder Schüler hat daheim Computer oder Tablet“, sagt Langer. Der Schulelternrat möchte daher gebrauchte Computer einsammeln. Wer einen Rechner für diesen Zweck abgeben will, kann eine Mail an ser@kgshemmingen.de schreiben. An diese Adresse können sich auch Personen wenden, die wegen einer finanziellen Unterstützung für Endgeräte nachfragen wollen.

Von Von Stephan Hartung