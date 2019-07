Am Sonntag, 18. August, tritt der russische Organist Daniel Zaretzky bei Musik in St. Augustinus in Ricklingen auf. Zur katholischen Pfarrgemeinde gehören auch St. Johannes Bosco in Hemmingen und St. Maria in Pattensen. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, der Eintritt kostet für Erwachsene 8 Euro.