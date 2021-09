Hemmingen

Es war eine lange Nacht. Erst am Montag um 7 Uhr war laut Stadtsprecherin Sabine Hürthe der letzte Bezirk für die Ratswahl in Hemmingen ausgezählt. Die CDU konnte erfreut in den Tag starten: Sie ist die stärkste Fraktion.

„Es ist ein überwältigendes und unerwartetes Ergebnis“, sagte Fraktionschef Ulff Konze. Die Wählerschaft habe die „Kontinuität und Geschlossenheit der CDU Hemmingen positiv gesehen“. Alle Mitglieder der CDU-Fraktion sind wieder angetreten, während es bei SPD und den Unabhängigen Hemmingern (DUH) viele bekannte Mitglieder ausscheiden.

Neue Mehrheitsverhältnisse im Rat

Elf Sitze hat die CDU erreicht, für die Mehrheit aber sind 14 notwendig. Kommt es jetzt zu einer Koalition? „Das müssen wir erst in Ruhe besprechen“, sagte Konze. In der laufenden Periode hat die CDU eine Koalition mit der SPD. Der restliche Rat sieht ab November so aus: SPD (6 Sitze), Grüne (5), FDP (2), DUH (1) und Linke (1).

Neu im Rat sind FDP und Linke. FDP-Parteichef Markus Hofmann machte am Montag deutlich: „Wir werden keine Mehrheitsbeschaffer sein, sondern uns jeweils für solche Projekte einsetzen, die eine positive Weiterentwicklung von Hemmingen und für seine Bürgerinnen und Bürger bedeuten.“ Die Liberalen waren zuletzt von 2006 bis 2011 mit einem Mitglied im Rat. Bei der Wahl 2016 waren sie nicht angetreten. Hofmann sagte: „Unser Konzept auf Themen wie die Straßenbahnanbindung nach Arnum anstatt auf Köpfe zu setzen, ist voll aufgegangen.“

Ergebnisse der Ratswahl in den Stadtteilen

Die CDU konnte sich gegenüber der Wahl 2016 in allen Stadtteilen verbessern. Sie holte ihr bestes Ergebnis mit 48,7 Prozent in Harkenbleck und das niedrigste in Hemmingen-Westerfeld (39,0). Die SPD hingegen verlor in allen Stadtteilen. Ihr beste Ergebnis lag bei 25,2 Prozent in Wilkenburg und das schlechteste in Harkenbleck mit 17,2 Prozent.

Die Grünen konnten sich ebenfalls in allen Stadtteilen verbessern mit Ausnahme von Devese, wo sie um sechs Prozentpunkte auf 23,5 Prozent rutschten. Das beste Ergebnis erzielten sie in Hiddestorf/Ohlendorf mit 24,6 Prozent im Gegensatz zu Arnum mit 16,8 Prozent. Die DUH konnte nicht mehr an ihr Top-Ergebnis von 2016 anknüpfen. Hatte sie damals in allen Stadtteilen zweistellige Werte, sind sie jetzt nur noch einstellig und bewegen sich zwischen 2,3 Prozent in Wilkenburg und 8,7 Prozent in Harkenbleck.

Viele Stimmzettel sind ungültig

Die FDP verzeichnete in Devese mit 7,6 Prozent ihren besten Wert. In Harkenbleck hingegen kam sie nur auf 3,5 Prozent. Die Ergebnisse der Linke schwanken zwischen 2,1 Prozent in Arnum und 2,9 Prozent in Wilkenburg.

Die Wahlbeteiligung lag bei 68,7 Prozent. Rund 100 Stimmzettel waren bei der Ratswahl ungültig. Ortsräte gibt es in Hemmingen nicht. Die Gründerväter beschlossen bei der Gebietsreform 1974, dass sie auf dieses Instrument der Lokalpolitik verzichten wollen.

Konze ist neue Regionsabgeordnete

Weil Jan Dingeldey (CDU) Bürgermeister wird und auch für den Rat kandidierte, wird dieser Platz nun frei und Marlies Klingenberg steht als Nachrückerin auf der Liste. Die Hemminger CDU kann auch einen Erfolg bei der Wahl zur Regionsversammlung verbuchen. Barbara Konze ist neue und einzige Regionsabgeordnete aus Hemmingen. Sie ist jetzt auch Ratsmitglied in Hemmingen. Jan Dingeldey ist zurzeit noch Regionsabgeordneter, hat aber nicht mehr kandidiert.

Auf den Kandidatenlisten für die Regionsversammlung standen etliche Hemminger: Silvia Jünke (SPD), Susanne Wienigk-Andreas (SPD), Dirk Fahlbusch (SPD), Karina Möllenhoff (CDU), Martin Harer (Grüne), Petra Nolte-Porteous (Grüne), Steven Maaß (FDP) und Markus Hofmann (FDP). Einige davon belegten aber untere Listenplätze.

Von Andreas Zimmer