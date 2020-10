Harkenbleck

Im Wasser ist ordentlich was los. Glänzende Fischleiber kommen hoch, kräuseln die Oberfläche, tauchen wieder ab. In der Harkenblecker Fischzucht ist Fressenszeit: Die Regenbogenforellen bedienen sich selbst aus einem Automaten, indem sie den schwimmenden Behälter anstupsen.

Eike Moeller fischt ein paar Forellen aus einem Teich nahe dem Wohnhaus der Familie. Im Kescher zappeln die gut gewachsenen Tiere aufgeregt. Sie werden normalerweise an Fischereivereine weiterverkauft, die mit den Züchtungen ihre Gewässer besetzen. Doch künftig können sich auch Endverbraucher freuen, denn der erste Spatenstich ist gesetzt: Wenn es gut läuft, gibt es im Hemminger Ortsteil im nächsten Jahr eine Fischräucherei.

Familienbetrieb in dritter Generation

Auf dem Gelände am Steinbrink – aus Wilkenburger Sicht die Verlängerung der Alten Dorfstraße – entsteht derzeit eine Räucherkammer mit angeschlossenem Verkauf. Dahinter steht der Familienbetrieb Moeller, der die Forellenzucht in Harkenbleck mit Forellensee gehört. Gegründet 1960 von Hans Jürgen Moeller, übernahm in den frühen Achtzigerjahren Sohn Hans-Joachim Moeller als Fischzuchtmeister das Geschäft. Dessen Bruder Ulrich betrieb bis vor rund 15 Jahren eine ausgegliederte Räucherei in Wilkenburg, gab jene aber auf. An diese Tradition möchte die dritte Generation nun wieder anknüpfen.

„Wir bekommen regelmäßig Anfragen, ob wir auch Fisch verkaufen, zu Weihnachten zum Beispiel“, sagt Eike Moeller, 32. Sein älterer Bruder Sönke, 38, wird einmal die Zucht übernehmen, Eike ist gelernter Einzelhandelskaufmann und kümmert sich zukünftig um den Vertrieb. Denn auch bei regionalen Supermarktbetreibern wie Edeka Wucherpfennig und Rewe ist das Interesse an einem Zulieferer groß. Zudem wurde kürzlich bekannt, dass Hannovers letztes Fischfachgeschäft im Stadtteil List schließt.

Neubau ist mit 300 Quadratmetern geplant

Für das neue Projekt setzten Vater und Söhne am 21. September den Spatenstich. Mitte 2021 soll die Räucherei fertig sein. Das Gebäude, dann unter der neuen Adresse Steinbrink 39, ist mit 300 Quadratmetern Größe geplant, davon entfallen 50 Quadratmeter auf den Hofladen. Der bietet nicht nur Räucherfisch in verschiedenen Varianten, sondern auch Salate, Soßen, Fischbrötchen sowie Fischplatten auf Bestellung. Mit Zuschüssen der EU investiert die Familie rund 750.000 Euro in den Neubau.

Die gesamte Anlage am Steinbrink 41 mit Wohnhaus und Naturteichen misst 60 Hektar. Die Familie und ihre Mitarbeiter züchten Karpfen, Bach- und Regenbogenforellen, Schleie, Zander, Saiblinge und weitere Arten. Pro Jahr produzieren Moellers bis zu 250 Tonnen Fisch. Die Tiere werden in einem Radius von rund 160 Kilometern zwischen Harz und Nordsee und bis an die niederländische Grenze geliefert und dort in Seen, Teiche und Stauseen ausgesetzt.

40 Naturteiche und ein eigenes Bruthaus

Aus 40 Naturteichen können Moellers schöpfen – im wahrsten Sinne des Wortes. Die Züchter haben ein eigenes Bruthaus, in dem sich die abgestreiften Eier entwickeln. Sind die Setzlinge rund zehn Zentimeter groß, siedeln sie in die Teiche um und werden mit Pellets großgezogen.

Die Zucht ist als seuchenfreier Betrieb zertifiziert und wird alle drei Monate überprüft. „Wir dürfen keine Fische zukaufen, jede Fischbewegung wird dokumentiert“, erläutert Eike Moeller, während er die Forellen zurück ins Wasser lässt. Die tauchen nach dem Eingriff erst mal zur Sicherheit ab.

Mit fünf Mitarbeitern wird die Familie in der Räucherei agieren. Vermutlich werden sich beide Betriebe, Zucht und Rauch, gut ergänzen – beide sind entgegengesetzte Saisongeschäfte. Den Baufortschritt können Interessierte auf der Facebook-Seite und der Website des Unternehmens verfolgen.

Von Katharina Kutsche