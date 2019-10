Hemmingen-Westerfeld/Arnum

In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte in Hemmingen-Westerfeld und Arnum aus mehreren Autos unter anderem Lenkräder sowie Airbags gestohlen.

Nach Angaben der Polizei haben der oder die Täter an der Saarstraße in Hemmingen-Westerfeld eine Dreiecksscheibe eines BMW zerstört, um ins Wageninnere zu gelangen. Dann bauten sie das Lenkrad samt Airbag aus und nahmen es mit. Die Inhaberin konnte die Tatzeit auf Dienstag, 19.30 Uhr, bis Mittwoch, 4 Uhr, eingrenzen.

Lenkrad und Airbag aus BMW gestohlen

Nachts wurde an der Bockstraße in Arnum ebenfalls bei einem BMW eine Dreiecksscheibe eingeschlagen sowie ein Sportlenkrad mit Airbag demontiert und entwendet.

Am Rotdornweg und am in der Nähe gelegenen Michael-Ende-Weg in Arnum war jeweils ein Mercedes abgestellt. Der oder die Täter haben die entsprechenden Sterne mit der Abstandssensorik abgebaut und gestohlen.

Polizei sucht Zeugen für Autoaufbrüche

Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich bei ihr zu melden: entweder in der Polizeistation an der B 3 in Arnum, Telefon (05101) 854330, oder im Kommissariat in Ronnenberg unter der Rufnummer (05109) 517115.

Von Andreas Zimmer